Виноваты дети: в скандале с воспитательницей из Запорожья новые детали

В Запорожье воспитательница издевалась над детьми (Коллаж РБК-Украина)

Коллега рассказала причины, по которым у воспитателя могли сдать нервы

В Запорожье на видео зафиксировали воспитательницу детского сада №164 "Золотой ключик", которая во время прогулки жестоко обращалась со своими воспитанниками. Женщину уволили на следующий день, после того, как видео попало в сеть. В детском саду начали проверку.

А вот сотрудница этого детского сада Ирина, рассказала, что были причины такого жестокого поведения с детьми. Она сообщила журналистам, что ничего плохого об уволенном педагоге сказать не может. Также она предположила, что случай, который попал на видео – вероятно единичный.

Ирина отметила, что ее коллега имеет 30-летний стаж работы с детьми и возможно, у женщины просто сдали нервы, так как трое малышей в ее группе имеют сложный характер, а одного мальчика даже рекомендовали забрать из учебного центра, так как он мешал остальным детям.

Женщина добавила, что ее ребенок ходил в группу уволенной воспитательницы и ранее никаких неприятных ситуаций там не возникало, конфликтов не было.

Воспитательница из Запорожья издевалась над детьми (YouTube/Телеканал TV5)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что воспитательница детского сада в Запорожье таскала детей за одежду, швыряла их и трясла. Инцидент удалось зафиксировать на видео.

А также мы рассказывали о том, что под Запорожьем мать заморила голодом собственных детей.