ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Винні діти: у скандалі з вихователькою із Запоріжжя нові деталі

STYLERЖиття    10.05.2019 - 08:34
Винні діти: у скандалі з вихователькою із Запоріжжя нові деталі
У Запоріжжі вихователька знущалася над дітьми (Колаж РБК-Україна)

Колега розповіла причини, через які у вихователя могли здати нерви

У Запоріжжі на відео зафіксували виховательку дитячого садка №164 "Золотий ключик", яка під час прогулянки жорстоко поводилася зі своїми вихованцями. Жінку звільнили на наступний день, після того, як відео потрапило в мережу. У дитячому саду почали перевірку.

А ось співробітниця цього дитячого садка Ірина, розповіла, що були причини такого жорстокого поводження з дітьми. Вона повідомила журналістам, що нічого поганого про звільненого педагога сказати не може. Також вона припустила, що випадок, який потрапив на відео – ймовірно одиничний.

Ірина зазначила, що її колега має 30-річний стаж роботи з дітьми і можливо, у жінки просто здали нерви, так як троє малюків у її групі мають складний характер, а одного хлопчика навіть рекомендували забрати з навчального центру, так як він заважав іншим дітям.

Жінка додала, що її дитина ходила в групу звільненої виховательки і раніше ніяких неприємних ситуацій там не виникало, конфліктів не було.

Вихователька з Запоріжжя знущалася над дітьми (YouTube/Телеканал TV5)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що вихователька дитячого садка в Запоріжжі тягала дітей за одяг, жбурляла їх і трясла. Інцидент вдалося зафіксувати на відео.

А також ми розповідали про те, що під Запоріжжям мати заморила голодом власних дітей.

Забрали сина: заплакана мати третю добу стоїть під посольством в Києві Я б взагалі морду їм розбила: у київській школі скандал через агресивного вчителя
Новини України детский садскандал
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся