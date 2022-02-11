Виновато не государство, а люди. Как киевлянам в СССР объясняли отсутствие колбасы на прилавках

Так, в газете "Вечерний Киев" от 21 ноября 1961 года вышел небольшой материал под названием "Ласі на чужі ковбаси" авторства некоего "товарища" Романенко.

И там такой текст:

Один из гастрономов Киева.

- "Молочная" колбаса есть? - спрашивает покупатель.

- Закончилась, - отвечает продавец.

- Жаль... А "Телячья" есть?

- Тоже нету...

- И "Украинской жареной" что-то не видно...

- Раньше привозили больше...

Представьте теперь, что мы в один миг перенеслись к Киевской колбасной фабрике, которой руководит И. И. Гур. Вот из ворот выезжает автомашина. В кузове ливерная колбаса. А под ней 38 килограммов сортовых колбас: "Молочной", "Телячьей", "Украинской жареной", - не указанных в накладной...

Как видно, у грузчика фабрики П. П. Халявко и лифтера В. П. Антоненко, которые загружали машину, аппетит не плохой. Во всяком случае далеко не хуже, чем, скажем, у экспедитора колбасной фабрики Г. М. Азарова.

В начале октября этот ловкач ловко выкатил из фабрики колечко левой колбасы весом в 18 килограммов.

Наказали ли вора?

- Я в то время был в отпуске, - пояснил директор фабрики.

А ведь после того, как И. И. Гур вернулся на предприятие, прошел почти месяц. И никаких выводов. Кстати, поступок Халявко и Антоненко тоже длительное время не рассматривался руководством фабрики.

В свете этих фактов становятся понятными действия еще одного колбасника - Н. А. Фридмана. Водитель автотранспортного предприятия №09669, он по совместительству работал на Киевской фабрике экспедитором.

Условия "контроля" на предприятии позволяли ему совершать всевозможные колбасные манипуляции. Тысячи рублей текли к его грязным рукам. И никто "не замечал" этого... Как "не заметили" и поступка Азарова...

Пока в дело не вмешались народные контролеры и работники милиции.

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Конечно, о том, что в СССР каждый "крутился, как мог", тоже знают все. И, как видим, советская власть придумала способ, как выкрутить деяния "работяг" в свою пользу - переложить ответственность за дефицит товаров в магазинах по всему "совку" на плечи воришек.

Учитывая то, что подобные материалы публиковались в СМИ частенько, то, можно предположить, что в них действительно кто-то верил.

Так же, как даже некоторые представители засланной в Сибири элиты верили, что "товарищ Сталин не в курсе, что делают его подчиненные, потому что если бы был в курсе - не допустил бы такого"…