Вінниця попрощалась із наймолодшим героєм "Азовсталі" Назарієм "Грінкою" Гринцевичем (фото, відео)

Як у Вінниці прощалися з Назарієм "Грінкою" Гринцевичем

Заупокійна панахида за загиблим юнаком відбулась у Свято-Преображенському кафедральному соборі міста Вінниці.

До храму прийшли рідні Назарія, друзі, близькі, бойові побратими... Всього зібралось близько кількасот людей.

Після заупокійної панахиди розпочалася церемонія прощання з Гринцевичем на вінницькому стадіоні "Нива". Там також зібралися сотні людей.

"Це так страшно і так боляче, дивитись, як в труні лежить насамперед дитина. Так, герой, мужній та вправний воїн, справжній чоловік. Але ж дитина. В труну рідні поклали все, що він любив за життя: набір Lego, печиво Oreo, Хеппі Міл", - розповів присутній на місці події фотограф Ліберов.

Виходячи з опублікованих у соціальних мережах фото та відео, впродовж всієї дороги колону з труною супроводжували люди.

Дехто з водіїв зупиняв рух і виходив з машин. Пасажири виходили з громадського транспорту.

На очах у більшості присутніх бриніли сльози туги за неймовірно світлою та мужньою людиною, що поклала власне життя за нашу безпеку.

Що відомо про життя й досягнення "Грінки"

Ще до власного повноліття Назарій Гринцевич таємно пройшов курс молодого бійця в "Азові". Там він потім і залишився - служити й захищати Батьківщину.

Повномасштабну війну юнак зустрів у Маріуполі. Впродовж трьох місяців утримував разом із побратимами легендарний металургійний комбінат "Азовсталь".

У цей же період, захищаючи місто від загарбників, зустрів він і свій 19-й день народження.

Назарій перебував у строю, допоки не надійшов наказ вищого військового командування щодо збереження життя особового складу підрозділів, які перебували на "Азовсталі".

Потім був полон. "Грінку" впродовж понад чотирьох місяців тримали в колонії окупованої так званої "ДНР".

21 вересня 2022 року його та ще 215 українських військовополонених визволили з російського полону в межах великого обміну.

Назарій Гринцевич (скріншот: youtube.com/@viddushivdushu)

Після повернення додому юнак неодноразово наголошував, що на війні найголовніше - характер і мотивація. Для нього ж мотивацією було - мати змогу приїжджати у вільне рідне місто - Вінницю.

Аби прискорити перемогу України, Назарій повернувся до служби й став командиром взводу оптичних спостерігачів підрозділу "Контакт 12".

10 березня 2024 року юному, але неймовірно мужньому бійцю за українську незалежність, виповнився 21 рік.

"Що б не було у вас - любіть маму, їжте кашу і любіть Україну", - саме такі слова "Грінки" можуть назавжди залишитись у пам'яті його рідних, друзів та побратимів.