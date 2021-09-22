Под Винницей женщина родила ребенка и сбежала из роддома, "забыв" там дочь на 3 месяца

Под Винницей женщина родила здорового ребенка, и оставила дочку в роддоме, а сама просто сбежала, при этом свое имя и данные мама оставила в медучреждении выдуманные, и разыскать ее не смогли. Сначала за малышкой ухаживали работники роддома, а после девочку забрали в дом ребенка. И вот через 3 месяца внезапно женщина вернулась и со скандалом потребовала вернуть ей дочь.

Об этом говорится в сюжете ТСН .

Девочка появилась на свет в Гайсинском роддоме еще в апреле. Так, рано утром в учреждение приехала роженица с мужем и рассказала, что уже рожает. Женщину срочно забрали в отделение и уже через минут десять ребенок родился.

Маму с дочерью перевели в палату для совместного пребывания, женщина попросилась в душ - и исчезла, вспоминает заведующий акушерским отделением Гайсинской больницы Александр Стародуб.

Никакого отказа от ребенка при этом женщина не писала.

О случае сообщили полицейским и соцслужбе.

Девочку сотрудники роддома назвали Надежда Александровна - в честь акушерки и врача, которые принимали роды.

И вот по прошествию трех месяцев мама девочки пришла в роддом с родственниками и устроила скандал, требуя вернуть ей дочь.

Как выяснилось, у 40-летней Ольги уже есть четыре ребенка (старшей дочери уже 18 лет, а младшей всего 3 года). Соседи женщины о ее пятой беременности даже и не знали.

Теперь многодетная мать доказывает свое материнство в суде, ведь оставленные в роддоме личные данные были ложными, и только при помощи экспертизы ДНК будет установлено биологическое подтверждение материнства.

На судебном заседании женщина так и не объяснила, почему оставила дочь после родов. Специалисты считают, что у нее была такая послеродовая реакция, которая была спровоцирована экстремальными родами.