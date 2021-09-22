Под Винницей женщина родила ребенка и сбежала из роддома, "забыв" там дочь на 3 месяца
Под Винницей женщина родила здорового ребенка, и оставила дочку в роддоме, а сама просто сбежала, при этом свое имя и данные мама оставила в медучреждении выдуманные, и разыскать ее не смогли. Сначала за малышкой ухаживали работники роддома, а после девочку забрали в дом ребенка. И вот через 3 месяца внезапно женщина вернулась и со скандалом потребовала вернуть ей дочь.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Девочка появилась на свет в Гайсинском роддоме еще в апреле. Так, рано утром в учреждение приехала роженица с мужем и рассказала, что уже рожает. Женщину срочно забрали в отделение и уже через минут десять ребенок родился.
Маму с дочерью перевели в палату для совместного пребывания, женщина попросилась в душ - и исчезла, вспоминает заведующий акушерским отделением Гайсинской больницы Александр Стародуб.
Никакого отказа от ребенка при этом женщина не писала.
О случае сообщили полицейским и соцслужбе.
Девочку сотрудники роддома назвали Надежда Александровна - в честь акушерки и врача, которые принимали роды.
И вот по прошествию трех месяцев мама девочки пришла в роддом с родственниками и устроила скандал, требуя вернуть ей дочь.
Как выяснилось, у 40-летней Ольги уже есть четыре ребенка (старшей дочери уже 18 лет, а младшей всего 3 года). Соседи женщины о ее пятой беременности даже и не знали.
Теперь многодетная мать доказывает свое материнство в суде, ведь оставленные в роддоме личные данные были ложными, и только при помощи экспертизы ДНК будет установлено биологическое подтверждение материнства.
На судебном заседании женщина так и не объяснила, почему оставила дочь после родов. Специалисты считают, что у нее была такая послеродовая реакция, которая была спровоцирована экстремальными родами.
Ранее сообщалось, что под Одессой 22-летняя мать оставила в роддоме уже второго ребенка.
Также мы писали о том, что недавно от маленькой героини-украинки, вынесшей братьев и сестру из огня, отказались родители.