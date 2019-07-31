Под Винницей загорелась электричка с пассажирами: пожарникам не хватило воды (фото)

В электричке "Укрзализныци" произошел инцидент - прямо во время движения в кабине машиниста вспыхнул пожар, после чего поезд остановили в лесополосе и из вагонов выбежали пассажиры. В сети опубликовали соответствующие фото. Автор снимков Василина Думан в своем Facebook рассказала, что ЧП произошло около Жмеринки Винницкой области.

Также в комментариях к посту Валентина Богданюк сообщила, что в этой самой электричке в то время ехала ее мама. По ее словам, к счастью в результате происшествия никто не пострадал.

Думан сделала фотографии, проезжая в это время мимо горящего транспорта на поезде "Интерсити" сообщением Киев - Перемышль.

Под Жмеринкой загорелась электричка (Фото: facebook.com/bohemka)

Ей показалось, что пламя в кабине машиниста тушили из огнетушителей.

Богданюк со ссылкой на слова своей мамы отмечает, что прибывшие пожарники не смогли ничего сделать, и в результате пришлось ждать пожарный поезд.

Из-за пожара в электричке высадили пассажиров (Фото: facebook.com/bohemka)

"Моя мама как раз той электричке ехала, говорит, людей быстро высадили, пострадавших нет. Ждали пожарный поезд, потому что приехала машина пожарная, а тушить было нечем. Тащили в Жмеринку потом, сами уже не ехали", - говорится в комментариях под постом со снимками.

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, 23 июня в Днепре на станции "Диевка-1" загорелась электричка с пассажирами. В сети показали видео инцидента. Отметим, что за день до этого такая же неприятность произошла в составе на станции "169 километр" в Днепропетровской области.

Также мы писали о том, что в Киеве недавно произошел вопиющий инцидент - на вокзале на ребенка упало окно вагона поезда. К счастью, мальчика удалось вовремя выхватить из-под осколков и железа, и он отделался небольшой царапиной и испугом.