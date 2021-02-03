Под Винницей учительница закрутила роман с учеником: их "застукали" во время любовных утех

В Винницкой области в Калиновском районе разгорелся секс-скандал. 30-летнюю учительницу старших классов застукали во время любовных утех с 11-классником. Как оказалось, у парочки завязался роман еще во время первого локдауна в марте.

Как сообщает "33 канал", в этой истории не все так просто. Преподаватель биологии Оксана после окончания школы уехала в Киев и у нее были отношения с мужчиной, старше ее. Он обеспечивал ее, но потом все закончилось и она вынуждена была вернуться в родное село. Но на родине из неженатых мужчин оказался немолодой директор школы и тракторист. Она выбрала первый вариант и уже спустя время сыграли свадьбу.

Но вдруг люди заметили, что учительницу домой подвозит один из старшеклассников. А по вечерам она ходит в местный клуб. В селе уже все поняли, что у нее роман с одним из учеников. Селяне сплетничали страшно, но директор в это отказывался верить. Как оказалось, старшеклассник - мажор и ездит в школу на подаренной отцом машине. На сверстниц он внимание не обращал, а учительница, которая побывала в Киеве, ему приглянулась.

Застукали парочку "на горячем" в кабинете биологии. Директору доложили завучи, но он не хотел верить. Но после увиденного сомнений не осталось. Он сам увидел обнаженную жену на руках у школьника. Оксана просила прощения у мужа и плакала, но он принял решение и выгнал ее из дому. Она не долго горевала. После расставанием со старшеклассником стала любовницей его отца. Из школы учительница ушла со скандалом и устроилась на ферму отца "мажора" секретаршей.

Как мы ранее писали, в Днепре разгорелся языковой скандал в школе №137. Учительница младших классов очень жестко отстаивает свою позицию в отношении русского и украинского языков, а детей из русскоязычных семей назвала врагами народа.

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