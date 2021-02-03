Під Вінницею вчителька закрутила роман з учнем: їх "застукали" під час любовних утіх

У Вінницькій області в Калинівському районі розгорівся секс-скандал. 30-річну вчительку старших класів застукали під час любовних утіх з 11-класником. Як виявилося, у парочки зав'язався роман ще під час першого локдауну у березні.

Як повідомляє "33 канал", в цій історії не все так просто. Викладач біології Оксана після закінчення школи поїхала в Київ і у неї були стосунки з чоловіком, старшим за неї. Він забезпечував її, але потім все закінчилося і вона змушена була повернутися в рідне село. Але на батьківщині з неодружених чоловіків виявився літній директор школи й тракторист. Вона вибрала перший варіант і вже через деякий час зіграли весілля.

Але тут люди помітили, що вчительку додому підвозить один із старшокласників. А вечорами вона ходить в місцевий клуб. В селі вже всі зрозуміли, що у неї роман з одним з учнів. Селяни пліткували страшно, але директор відмовлявся в це вірити. Як виявилося, старшокласник - мажор і їздить в школу на подарованій батьком машині. На ровесниць він уваги не звертав, а вчителька, яка побувала в Києві, йому сподобалася.

Застукали парочку "на гарячому" в кабінеті біології. Директору доповіли завучі, але він не хотів вірити. Але після побаченого сумнівів не залишилося. Він сам побачив оголену дружину на руках у школяра. Оксана просила вибачення у чоловіка і плакала, але він прийняв рішення і вигнав її з дому. Вона не довго горювала. Після розставанням зі старшокласником стала коханкою його батька. Зі школи вчителька пішла зі скандалом і влаштувалася на ферму батька "мажора" секретаркою.

Як ми раніше писали, в Дніпрі розгорівся мовний скандал у школі №137. Вчителька молодших класів дуже жорстко відстоює свою позицію щодо російської та української мов, а дітей з російськомовних сімей назвала ворогами народу.

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