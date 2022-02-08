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Под Винницей школьница чудом спасла брата от гибели: ушел под лед в секунды

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Винницкая область, Вторник 08 февраля 2022 14:46
Под Винницей школьница чудом спасла брата от гибели: ушел под лед в секунды Под Винницей школьница спасла жизнь своему брату (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Винницкой области 12-летняя школьница чудом спасла младшего брата от гибели. Девочка моментально отреагировала на опасность и бросилась спасать ребенка, который на ее глазах ушел под лед.

Детали этого происшествия рассказали в издании "Сегодня".

Ученик 4 класса приехал в гости к родственникам в село Тростянец Винницкой области. Дети отправились на прогулку к местному пруду и их развлечения едва не закончились трагически.

Возле пруда есть небольшая горка, на которой дети решили покататься. В какой-то момент мальчик отделился от остальной группы и пошел на копанку, которая находится неподалеку. Копанка очень глубокая, около 3 метров.

Часть детей разбежалась по домам, а за братом осталась присматривать его двоюродная сестра, 12-летняя Ангелина Соболь.

Издалека она увидела, что мальчик подошел к пруду. Там он вышел на лед и начал по нему бить палкой. Ангелина поспешила к брату и увидела, что лед уже треснул и мальчик начал уходить под воду.

Она бросилась к нему, протянула палку и поняла, что вытащить самостоятельно сил у нее не хватит. Девочка крепко держала палку, чтобы брат не ушел под воду, а второй рукой начала набирать на телефоне маму.

Мальчик провел в ледяной воде 5 минут и у него закончились силы. Он уже начал отпускать палку, но в этот момент к пруду успели прибежать взрослые и вытащить его из воды.

За отвагу и смелость Ангелину соболь будут номинировать на героя-спасителя в 2022 году. Награждение происходит ко Дню спасателя, 17 сентября.

И эту награду получают люди, которые проявили мужество и героизм при спасении людей, имущества, за ликвидацию пожаров, аварий, стихийного бедствия.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Херсоном дети провалились под лед и чудом спаслись.

А также рассказывали о том, что маленький мальчик пошел пешком в Киев, чтобы найти маму.

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