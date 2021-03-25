Под Винницей разразился скандал на похоронах: родным пришлось дать взятку медикам

Родные Светланы Ратушняк в шоковом состоянии. Они говорят, что у них на руках два теста – быстрый и ПЦР. И оба указывают на то, что 48-летняя женщина умерла от других причин. Но врачи написали в справке, что причиной смерти стал COVID-19 и потребовали похоронить женщину в закрытом гробу.

Женщина сначала лечилась дома

"Мама проживала отдельно от нас с мужем и младшим сыном. Две недели назад она болела, держалась только высокая температура. Фельдшер прописала антибиотики, но от них лучше не стало. Поэтому мы своим автомобилем и увезли мать в районную больницу. На месте ей сразу провели быстрый тест, который оказался отрицательным", - рассказала дочь Юлия Семенюк.

В больнице у Светланы Ратушняк взяли пробы для ПЦР-теста, а родным сказали, что нужно ввести ее в медикаментозную кому.

"Маму положили в отделение интенсивной терапии, по телефону она жаловалась, что к ней часами не подходят, даже куска хлеба и воды не дали. Так она слезно просила привезти еду. Нам с братом сказали что нужно маме дать укол, чтобы ввести ее в кому, врачи утверждали, что после него ей станет лучше, потому что это последнее, что могло бы ее спасти. Но после укола через пару часов мама умерла", - объяснила дочка покойной.

Тест оказался отрицательным

Юлия Семенюк сообщила, что негативный результат теста ПЦР пришел из Винницы после того, как ее мама скончалась. Но в истории болезни врачи все равно написали, что у пациентки был коронавирус, который и привел к смерти. От родных потребовали хоронить женщину в закрытом гробу.

Родным покойной пришлось дать взятку врачам

"Маму позволили хоронить в открытом гробу после того, как медикам заплатили деньги. И намотали ей они белый пакет на голову. Никого не пускали к гробу. У нас возникает вопрос – зачем медики написали, что у мамы ковид, если его не было?! Сами медики говорят нам – им дали приказ и им это нужно для статистики", – добавила Семенюк.

Сейчас родные требуют от медицинского персонала хотя бы извинений за этот инцидент. Они пригрозили, что пойдут в суд и будут требовать моральной компенсации.

Что говорят инфекционисты

Два теста при коронавирусе могут быть негативными, если был взят неправильно материал для анализа или его взяли тогда, когда вирус опустился намного ниже и пациента нужно исследовать другим способом. Однако специалисты говорят, что по клиническим проявлениям ставить такой диагноз запрещено.

"Антитела могут быть не обнаружены, если пациент быстро умер, они просто не успевают выработаться. Согласно приказу Минздрава, диагноз COVID-19 мы ставим, если есть позитивный ПЦР-тест или подтвержденный быстрый тест на антиген. По клиническим проявлениям инфекции этого делать мы не имеем права", - сообщили эксперты и добавили, что родные имели полное право хоронить покойную в открытом гробу.

"В этой ситуации родные имели полное право хоронить покойника в открытом гробу, так как тест негативный, значит из тела уже не выделяются биологические вещества, которыми могут заразиться другие люди. Единственное – на похоронах все-таки должно быть ограниченное количество человек, которые должны придерживаться карантинных правил", - добавили специалисты.