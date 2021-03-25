Під Вінницею вибухнув скандал на похороні: рідним довелося дати хабар медикам

Рідні Світлани Ратушняк в шоковому стані. Вони кажуть, що у них на руках два тесту – швидкий і ПЛР. І обидва вказують на те, що 48-річна жінка померла від інших причин. Але лікарі написали в довідці, що причиною смерті став COVID-19 і зажадали поховати жінку в закритій труні.

Жінка спочатку лікувалася вдома

"Мама проживала окремо від нас із чоловіком і молодшим сином. Два тижні тому вона хворіла, трималася висока температура. Фельдшер прописала антибіотики, але від них краще не стало. Тому ми своїм автомобілем і відвезли мати в районну лікарню. На місці їй відразу провели швидкий тест, який виявився негативним", - розповіла дочка Юлія Семенюк.

В лікарні у Світлани Ратушняк взяли проби для ПЛР-тесту, а рідним сказали, що потрібно ввести її в медикаментозну кому.

"Маму поклали у відділення інтенсивної терапії, телефоном вона бідкалася, що до неї годинами не підходять, навіть шматка хліба і води не дали. Так вона слізно просила привезти їжу. Нам з братом сказали що потрібно мамі дати укол, щоб ввести її у кому, лікарі стверджували, що після нього їй стане краще, тому що це останнє, що могло б її врятувати. Але після уколу через пару годин мама померла", - пояснила донька покійної.

Тест виявився негативним

Юлія Семенюк повідомила, що негативний результат тесту ПЛР прийшов з Вінниці після того, як її мама померла. Але в історії хвороби лікарі все одно написали, що у пацієнтки був коронавірус, який і призвів до смерті. Від рідних вимагали ховати жінку в закритій труні.

Рідним покійної довелося дати хабар лікарям

"Маму дозволили ховати у відкритій труні після того, як медикам заплатили гроші. І намотали їй вони білий пакет на голову. Нікого не пускали до гробу. У нас виникає питання – навіщо медики написали, що у мами ковід, якщо його не було?! Самі медики кажуть нам – їм дали наказ і їм це потрібно для статистики", – додала Семенюк.

Зараз рідні вимагають від медичного персоналу хоча б вибачення за цей інцидент. Вони погрожували, що підуть до суду і будуть вимагати моральної компенсації.

Що говорять інфекціоністи

Два тести при коронавірусі можуть бути негативними, якщо був узятий неправильно матеріал для аналізу або його взяли тоді, коли вірус опустився набагато нижче і пацієнта потрібно досліджувати іншим способом. Однак фахівці кажуть, що за клінічними проявами ставити такий діагноз заборонено.

"Антитіла можуть бути не виявлені, якщо пацієнт швидко помер, вони просто не встигають виробитися. Згідно з наказом МОЗ, діагноз COVID-19 ми ставимо, якщо є позитивний ПЛР-тест або підтверджений швидкий тест на антиген. За клінічними проявами інфекції цього робити ми не маємо права", - повідомили експерти та додали, що рідні мали повне право ховати покійну у відкритій труні.

"У цій ситуації рідні мали повне право ховати небіжчика у відкритій труні, оскільки тест негативний, виходить з тіла вже не виділяються біологічні речовини, якими можуть заразитися інші люди. Єдине – на похороні все ж таки повинна бути обмежена кількість осіб, які повинні дотримуватися карантинних правил", - додали фахівці.