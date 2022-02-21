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Под Винницей пропала мать пятерых детей со своими малышами: никаких зацепок пока нет

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Винница, Понедельник 21 февраля 2022 13:15
Под Винницей пропала мать пятерых детей со своими малышами: никаких зацепок пока нет Под Винницей пропала многодетная мать с детьми (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Винницкой области разыскивают многодетную мать, которая таинственно исчезла со своими детьми. 36-летняя Яремченко Виктория вышла из дома, взяв пять своих детей, и не вернулась.

Об этом сообщает Kyiv Live.

Что известно о женщине

15 февраля Виктория вышла из дома со своими несовершеннолетними детьми и не вернулась. После обнародования истории пользователи сети делились догадками, что просто так мать с детьми не могла покинуть дом, а одна из ее коллег предположила, что она убежала от мужа. Известно, что супруг бил женщину и в семье не раз происходило насилие.

Что говорят волонтеры

Волонтеру Татьяна из поисковой организации Vinsearch сообщила, что никаких зацепок по поводу исчезновения нет, близкие женщины тоже ничего не знают. Волонтеры обращались в центры жертв домашнего насилия, но и там мать с детьми не появлялась. В настоящее время поиски продолжаются.

Известно, что в семье работал только муж исчезнувшей. В организации не подтвердили факты домашнего насилия и версию о самоубийстве.

"Это если бы один человек – еще можно понять. Но там детки, такого быть не может. Надеюсь, они смогли куда-то уехать", - рассказала волонтер.

Под Винницей пропала мать пятерых детей со своими малышами: никаких зацепок пока нетПропала мать пятерых детей Виктория Яремченко (фото: KyivLive)

Напомним, что в США нашли украинца, который пропал 6 лет назад.

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