Под Винницей пропала мать пятерых детей со своими малышами: никаких зацепок пока нет

В Винницкой области разыскивают многодетную мать, которая таинственно исчезла со своими детьми. 36-летняя Яремченко Виктория вышла из дома, взяв пять своих детей, и не вернулась.

Что известно о женщине

15 февраля Виктория вышла из дома со своими несовершеннолетними детьми и не вернулась. После обнародования истории пользователи сети делились догадками, что просто так мать с детьми не могла покинуть дом, а одна из ее коллег предположила, что она убежала от мужа. Известно, что супруг бил женщину и в семье не раз происходило насилие.

Что говорят волонтеры

Волонтеру Татьяна из поисковой организации Vinsearch сообщила, что никаких зацепок по поводу исчезновения нет, близкие женщины тоже ничего не знают. Волонтеры обращались в центры жертв домашнего насилия, но и там мать с детьми не появлялась. В настоящее время поиски продолжаются.

Известно, что в семье работал только муж исчезнувшей. В организации не подтвердили факты домашнего насилия и версию о самоубийстве.

"Это если бы один человек – еще можно понять. Но там детки, такого быть не может. Надеюсь, они смогли куда-то уехать", - рассказала волонтер.

Пропала мать пятерых детей Виктория Яремченко (фото: KyivLive)