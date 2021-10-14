Под Винницей православные верующие не поделили церковь: видео конфликта

Почему возник конфликт

Так, инцидент произошел утром 14 октября.

Противостояние между группами верующих в селе началось еще в 2020 году – когда храм заняла Православная церковь Украины. А сегодня утром представители УПЦ собрались возле храма в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Однако, в толпе верующих нашелся провокатор, который и затеял драку.

Отмечается, что полиция в конфликт не вмешивалась и не пыталась его прекратить.

Из толпы лишь раздавались крики: "Что делается!", "Убери руки".