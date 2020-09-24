Под Винницей подрались кандидаты в депутаты: закончилось разбитой головой и стрельбой

Под Винницей подрались депутат и кандидат в депутаты, и конфликт завершился разбитой головой и госпитализацией. Злоумышленник был задержан, проводится досудебное расследование.

По факту инцидента в Калиновском районе было открыто уголовное производство (ч.2 ст. 296 УК - хулиганство). За это предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы. Об этом 24 сентября передали в полиции Винницкой области.

Участниками конфликта стали действующий депутат Калиновского райсовета, который баллотируется в Калиновскую объединенную территориальную общину, а также депутат Винницкого областного совета и кандидат в депутаты облсовета.

Отмечается, что в полицию обратился 52-летний депутат Калиновского райсовета, который баллотируется в Калиновскую ОТО. По его словам, около шести часов вечера 23 сентября к нему домой приехал действующий депутат Винницкого облсовета с кандидатом в депутаты облсовета. Во время общения между ними возник конфликт, связанный с избирательной кампанией в преддверии местных выборов.

40-летний кандидат в депутаты Винницкого облсовета ударил оппонента в голову. В ответ потерпевший повредил Toyota Land Cruiser своего обидчика

Работник потерпевшего вмешался в ситуацию и, чтобы остановить драку, совершил выстрел вверх из устройства для отстрела резиновых пуль.

Пострадавшего депутата госпитализировали в больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что под Киевом депутат "защищал" свой ставок от детей, и в сети появилось видео разборок с нунчаками и стрельбой.

Напомним, что драки в Раде стали рекламой королевского театра Бельгии - речь идет о Королевском оперном театре Ла Монне в Брюсселе.