Под Винницей мать избила 5-летнего сына до смерти во время "воспитания"

Под Винницей мать убила 5-летнего сына (коллаж РБК-Украина)

Женщину отправят на психиатрическую экспертизу

Под Винницей женщина убила собственного ребенка, разбив ему голову. Мальчика с гематомами на голове и без сознания экстренно госпитализировали, однако несмотря на все старания медиков маленький пациент умер.

Инцидент произошел в селе Соболевка. 25-летнюю женщину уже задержали и поместили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения. Об этом 6 ноября передали в пресс-службе полиции.

О происшествии стало известно после обращения к правоохранителям главы села, что односельчанка закрылась у себя в доме, ведет себя агрессивно и никого не впускает. Женщина сама воспитывала двух детей 5 и 6 лет - сына и дочку.

Полицейские прибыли на вызов и обнаружили в доме женщину, держащую на руках избитого сына без сознания, который вскоре скончался, рассказал руководитель местной полиции Валентин Савчук.

Судмедэкспертиза показала, что смерть мальчика наступила в результате травмы головы. Полицейские выяснили, что телесные повреждения ребенку нанесла его мать, а избивала сына в целях "воспитания". При этом женщина отрицала свою вину и заверяла, что сын упал с двухярусной кровати.

Было принято решение о назначении подозреваемой судебно-психиатрической экспертизы для определения состояния ее здоровья.

Следователи открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 УК (умышленное убийство малолетнего ребенка). Теперь горе-матери грозит до 15 лет заключения.

Под Винницей горе-мать избила 5-летнего ребенка до смерти (фото: vn.npu.gov.ua)

Ранее мы писали о том, что под Хмельницким умерла 4-летняя девочка, которую мать избила до комы.

Также сообщалось, что в сентябре в Одессе горе-мать избила двухлетнего сына до сотрясения мозга на глазах у прохожих.