Під Вінницею мати побила 5-річного сина до смерті під час "виховання"

Під Вінницею мати вбила 5-річного сина (колаж РБК-Україна)

Жінку відправлять на психіатричну експертизу

Під Вінницею жінка вбила власну дитину, розбивши їй голову. Хлопчика з гематомами на голові та без свідомості екстрено госпіталізували, однак попри всі старання медиків маленький пацієнт помер.

Інцидент стався в селі Соболівки. 25-річну жінку вже затримали та помістили в ізолятор тимчасового утримання до обрання запобіжного заходу. Про це 6 листопада передали в прес-службі поліції.

Про подію стало відомо після звернення до правоохоронців голови села, що односелиця закрилася у себе в хаті, поводиться агресивно і нікого не впускає. Жінка сама виховувала двох дітей 5 і 6 років - сина і доньку.

Поліцейські прибули на виклик і виявили в будинку жінку, яка тримала на руках побитого сина без свідомості, що невдовзі помер, розповів керівник місцевої поліції Валентин Савчук.

Судмедекспертиза показала, що смерть хлопчика настала в результаті травми голови. Поліцейські з'ясували, що тілесні ушкодження дитині завдала його мати, а била сина з метою "виховання". При цьому жінка заперечувала свою провину і запевнювала, що син упав з двохярусного ліжка.

Було прийнято рішення про призначення підозрюваній судово-психіатричної експертизи для визначення стану її здоров'я.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК (умисне вбивство малолітньої дитини). Тепер горе-матері загрожує до 15 років ув'язнення.

Під Вінницею горе-мати побила 5-річну дитину до смерті (фото: vn.npu.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що під Хмельницьким померла 4-річна дівчинка, яку мати побила до коми.

Також повідомлялося, що у вересні в Одесі горе-мати побила дворічного сина до струсу мозку на очах у перехожих.