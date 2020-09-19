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В Одессе горе-мать на глазах у прохожих избила двухлетнего сына до сотрясения мозга

Одесса, Суббота 19 сентября 2020 12:30
В Одессе горе-мать на глазах у прохожих избила двухлетнего сына до сотрясения мозга
В Одессе женщина жестоко избила ребенка до госпитализации (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Женщину после избиения ребенка задержала полиция

В Одессе горе-мать жестоко избила своего маленького ребенка - такое "воспитание" женщина устроила прямо на улице на глазах у прохожих вчера вечером.

Об инциденте рассказала в Facebook начальник службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова.

Возмущенные люди вызвали полицию и "скорую", и двухлетнего мальчика госпитализировали.

Врачи диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

"Мальчик в сознании. В стрессе. Еще бы", - пишет Никандрова.

Также сообщается, что пострадавший ребенок будет полностью обеспечен службой по делам детей всеми необходимыми медикаментами.

"Хотелось бы выругаться матом... Потому что цензурных слов в этой истории нет", - возмущается Никандрова жестокими действиями матери, которая так избила сына.

Она поблагодарила неравнодушных граждан, которые прекратили насилие над ребенком - ведь это могло бы закончиться очень плачевно.

Горе-мать уже доставили в отдел полиции. Обстоятельства инцидента выясняются.

В Одессе горе-мать на глазах у прохожих избила двухлетнего сына до сотрясения мозга

В Одессе мать избила ребенка до сотрясения мозга (фото: facebook.com/julia.nikandrova.7)

Подобное обращение с ребенком вызвало гнев украинцев - в комментариях к публикации пользователи сети недоумевают, как мать могла так жестоко избить двухлетнего сына, и требуют для женщины заслуженного наказания.

  • Такой славный... какой же тварью надо быть, что бы собственное дитя избивать. Одно радует, что люди это увидели. А могла же дома бить и убить...
  • А что будет с "мамой" этого мальчика? Она понесет наказание?
  • Это ж с какой силой и ненавистью надо было избивать малыша? А главное, за что? Что должно произойти, чтоб мать такое сделала?
  • Жаль, нельзя ей руки отрезать
  • Нет слов! Как земля носит таких мамаш?!

Ранее сообщалось, что в Одессе горе-мать с грудничком бросалась под автомобили, при этом ругалась матом и дралась.

Также мы писали о том, что под Киевом горе-мать бросила годовалого малыша в лесу ради грибов.

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Новости Украины Жизнь Одессаизбиениепреступлениягоре-мать
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