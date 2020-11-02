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Под Хмельницким умерла 4-летняя девочка, которую мать избила до комы

Хмельницкий, Понедельник 02 ноября 2020 21:04
Под Хмельницким умерла 4-летняя девочка, которую мать избила до комы
Ребенок в реанимации (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Хмельницкой области горе-мать избила до смерти 4-летнюю дочку

Маленькая жительница Хмельницкой области, которую избила родная мать, умерла в реанимации. Четырехлетняя девочка попала в больницу без сознания с многочисленными телесными повреждениями.

Об этом рассказала пресс-секретарь ГУНП Хмельницкой области Инна Глега, сообщает "Depo.Хмельницький".

Напомним, девочка, которая умерла, вместе со старшей сестрой были изъяты из семьи и проживали в детском доме семейного типа. Однако недавно их 34-летняя мать снова вышла замуж и через суд вернула девочек.

У девочки были множественные синяки и перелом предплечья, а также повреждены внутренние органы - легкие и почки. Горе-мать утверждает, что это она сама нанесла себе увечья во время приступа эпилепсии.

Медики говорят, что девочка не могла такое сделать себе сама. Полиция также не поверила женщине и взяла ее под стражу. Следователи переквалифицировали уголовное производство на ч. 2 статьи 121 ККУ (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

Стоит отметить, что у женщины уже есть судимость за имущественные преступления. Кроме того, у ее нового мужа тоже - правда уже за убийство. В данное время он работает гробовщиком в Хмельницком. У пары есть общий семимесячный ребенок.

Напомним, в Киеве родители бросили в парке дочь в другом районе.

Ранее в Херсонской области 11-летний ребенок покончил жизнь самоубийством.

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