Под Винницей ливнем "смыло" село: появились фото разрушений

В Винницкой области мощным ливнем практически "смыло" село. Так, летняя непогода с сильными локальными осадками добралась до Клембовки Ямпольского района.

Из-за ливня вечером 17 июня были подтоплены дома местных жителей, залиты колодцы и приусадебные участки. Об этом сообщает ГСЧС Украины. Спасатели откачивают воду, но урожай местных жителей сильно пострадал из-за погоды.

Сообщение про подтопление поступило около 19:15 на линию 101. Спасатели на месте обнаружили, что пострадало пять жилых домов, восемь приусадебных участков, а также пять колодцев и размыто 300 метров улиц из-за мощных потоков воды.

Спасатели вместе с местными жителями ликвидировали последствия непогоды. В селе также проводятся подворовые обходы, а сегодня планируют провести заседание районной комиссии ТЭБ и ЧС.

В Виннице непогода наделала беды (фото: dsns.gov.u, vinnitsa.info)

Климатологи говорят, что к подобным стихиям украинцам придется привыкать. Ведь за последние пять лет температура в Украине растет быстрее, чем в целом на планете.

"На фоне бездождевого периода могут образовываться настолько мощные облака, что буквально за несколько часов выпадает двухмесячная (а то и больше) норма осадков - рассказала в одном из интервью климатолог Вера Балабух.

И погода подтверждает эти изменения. Так, на днях смерч под Херсоном разрушил дома и вырвал деревья.

Ранее мы писали, что Киев ушел под воду после очередного ливня, появились фото и видео.