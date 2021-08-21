Под Винницей фермеры высеяли на поле самый большой герб Украины: видео рекорда

Под Винницей фермеры создали на поле при посеве огромный трезубец шириной более 570 метров, и длинной свыше километра. Такой живой герб Украины стал самым большим в стране.

Об этом 21 августа передает " Суспільне. Новини ".

Аграрии посвятили гигантскую национальную символику 30-й годовщине восстановления независимости Украины, а зафиксировали рекорд представители Национального реестра рекордов как раз за несколько дней до самого праздника 24 августа.

Мега-герб красуется в поле в селе Серединка Гайсинского района.

"Так наше село хочет поздравить всю Винницкую область с праздником", - отметила одна из организаторов создания произведения аграрного искусства Людмила Олексюк.

Как создавали живой трезуб

Сперва фермеры засеяли горчицей все поле горчицей. Затем мастера аграрного дела форму герба Украины обмолотили комбайном.

"Тут мы смолотили пшеницу и на ее месте точечным методом посеяли горчицу, поэтому где-то в сентябре это поле будет иметь золотистый цвет и герб будет цвести желтым цветом", - рассказала Олексюк.

Новый национальный рекорд

Ширина живого герба составляет 572 метра, а длинна - 1140 метров. Такие размеры государственного символа являются самыми большими в нашей стране.

Видео: под Винницей фермеры высеяли в поле гигантский живой герб Украины

Представители Книги рекордов Украины сначала мерили все при помощи дрона, а затем проверили масштабы уже вручную.

Трезубец внесли в реестр как национальный рекорд 19 августа. Сертификат по установлению рекорда Украины в категории "самый герб, созданный на поле посевом сельскохозяйственных культур" общине вручали в центре села.

Под Винницей появился в поле самый большой в Украине живой герб (фото: suspilne.media)