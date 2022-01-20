Под Винницей директор ударил ученика по голове, потому что тот перешептывался во время урока

В Винницкой области в Жабокрицкой сельской школе директор громко кричал на ученика 7 класса и ударил его по голове. Отмечается, что все из-за того, что дети перешептывались во время урока.
Об этом рассказал пострадавший Тимур и его мать Людмила Данилкина, сообщает "Суспільне".
Инцидент произошел во время урока трудового обучения. Тогда директор школы заметил, что дети перешептываются и он ударил школьника по голове и громко кричал на него.
Поэтому сейчас парень боится ходить на уроки трудового обучения. В частности, одноклассник парня, который снял инцидент на видео говорит, что в тот день директор школы рассказывал новую тему, а парень перешептывался со своим другом. Это заметил учитель и начал кричать.
Мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию, а после этого ей позвонил директор и сказал, что готов извиниться.
Однако в полиции уже открыли производство.
"Уголовное производство открыто по факту легких телесных повреждений, однако по результатам экспертизы могут изменить правовую квалификацию на "побои и истязания", - рассказал начальник сектора Крыжопольской полиции Андрей Чепель.
Отметим, что в Кристопольском поселковом совете создали рабочую группу и расследуют инцидент, но директора пока не отстранили от работы.
Директор школы рассказал, что он не бил ученика, а лишь слишком громко сделал ему замечание. Также он отметил, что с этим классом часто возникают проблемы, ведь они ничего не хотят делать.
Кроме того, один из учеников рассказал, что директор уже не впервые избивает детей. В частности, два года назад он толкнул другого ученика, из-за чего тот ударился головой о трубу.
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