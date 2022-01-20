Під Вінницею директор вдарив учня по голові, бо той перешіптувався під час уроку

Як все сталося

Інцидент стався під час уроку трудового навчання. Тоді директор школи помітив, що діти перешіптуються і він вдарив школяра по голові та голосно кричав на нього.

Тому зараз хлопець боїться ходити на уроки трудового навчання. Зокрема, однокласник хлопця, який зняв інцидент на відео каже, що в той день директор школи розповідав нову тему, а хлопець перешіптувався зі своїм другом. Це помітив вчитель та почав кричати.

Що розповіли у школі

Вчителька географії Любов Кобиль розповіла, що педагогічний колектив знає про методи виховання директора, але нічого не робить. До того ж жінка вже робила йому зауваження, однак чоловік на це не реагує.

Мати потерпілого хлопчика звернулась до поліції, а після цього їй зателефонував директор та сказав, що готовий перепросити.

Однак у поліції вже відкрили провадження.

"Кримінальне провадження відкрито за фактом легких тілесних ушкоджень, однак за результатами експертизи можуть змінити правову кваліфікацію на "побої та мордування", - розповів начальник сектору Крижопільської поліції Андрій Чепіль.

Директор школи вдарив учня у Вінницькій області (suspilne)

Директора не відсторонили від роботи

Зазначимо, що у Крижопільській селищній раді створили робочу групу та розслідують інцидент, але директора поки не відсторонили від роботи.

Директор школи розповів, що він не бив учня, а лише занадто гучно зробив йому зауваження. Також він зазначив, що із цим класом часто виникають проблеми, адже вони нічого не хочуть робити.

Окрім того, один з учнів розповів, що директор вже не вперше лупцює дітей. Зокрема, два роки тому він штовхнув іншого учня, через що той вдарився головою об трубу.