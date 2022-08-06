В Виннице женщина украла игрушки с места гибели детей из-за ракетных ударов. Видео помогло найти воровку

Видео инцидента было снято неравнодушными жительницами Винницы, которых возмутили действия воровки, и кадры попали в сеть.

Что произошло

На ролике видно, что женщина запихивает игрушки в завязанные покрывала наподобие самодельных мешков, на все призывы очевидцев прекратить безобразие в ответ говорит что-то несуразное.

Она называет детей "байстрюками, цыганами и татарами", игнорирует воззвания к совести и требования вернуть украденное.

Видео: в Виннице женщина украла игрушки с места гибели детей - жертв российского обстрела 14 июля

Полиция нашла воровку

Полиция уже отреагировала на происшествия по факту размещения в интернете данного видео, и установила личность нарушительницы. Похищенные женщиной игрушки правоохранители вернули на место - на площадь возле Дома быта.

Кроме того, было начато досудебное расследование.

"Предварительно в действиях женщины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство)", - рассказали в пресс-службе полиции Винницкой области.

При этом отмечается, что окончательная правовая квалификация будет предоставлена после установления всех обстоятельств происшествия.

Воровку игрушек сняли на "горячем", и благодаря публикации ролика в сети правоохранители быстро ее обнаружили (фото: скриншот видео)

Что известно о нарушительнице

Как рассказали винничане в сети, женщина, похитившая детские игрушки с места трагедии, имеет психические расстройства.

"Она действительно больна, периодически лежит в больнице для приведения себя в форму. Также есть ребенок. За ребенком девушка смотрит хорошо, когда в больнице - смотрят родственники... Она ведет себя обычно спокойно и не вредит, когда обострение - начинает что-то делать не то!" - пишет в комментариях к посту полиции Эльвира Мрясова, жительница Винницы.

Фото: скрин комментариев facebook.com/vinn.police