В Виннице женщина украла игрушки с места гибели детей из-за ракетных ударов. Видео помогло найти воровку
В Виннице женщина отличилась циничной выходкой, украв принесенные местными жителями игрушки на место гибели детей, жертв российских ракетных ударов 14 июля.
Видео инцидента было снято неравнодушными жительницами Винницы, которых возмутили действия воровки, и кадры попали в сеть.
Что произошло
На ролике видно, что женщина запихивает игрушки в завязанные покрывала наподобие самодельных мешков, на все призывы очевидцев прекратить безобразие в ответ говорит что-то несуразное.
Она называет детей "байстрюками, цыганами и татарами", игнорирует воззвания к совести и требования вернуть украденное.
Видео: в Виннице женщина украла игрушки с места гибели детей - жертв российского обстрела 14 июля
Полиция нашла воровку
Полиция уже отреагировала на происшествия по факту размещения в интернете данного видео, и установила личность нарушительницы. Похищенные женщиной игрушки правоохранители вернули на место - на площадь возле Дома быта.
Кроме того, было начато досудебное расследование.
"Предварительно в действиях женщины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство)", - рассказали в пресс-службе полиции Винницкой области.
При этом отмечается, что окончательная правовая квалификация будет предоставлена после установления всех обстоятельств происшествия.
Воровку игрушек сняли на "горячем", и благодаря публикации ролика в сети правоохранители быстро ее обнаружили (фото: скриншот видео)
Что известно о нарушительнице
Как рассказали винничане в сети, женщина, похитившая детские игрушки с места трагедии, имеет психические расстройства.
"Она действительно больна, периодически лежит в больнице для приведения себя в форму. Также есть ребенок. За ребенком девушка смотрит хорошо, когда в больнице - смотрят родственники... Она ведет себя обычно спокойно и не вредит, когда обострение - начинает что-то делать не то!" - пишет в комментариях к посту полиции Эльвира Мрясова, жительница Винницы.
Фото: скрин комментариев facebook.com/vinn.police
Напомним, что жертвами российских ракетных ударов по Виннице 14 июля стали 27 человек, среди которых трое детей.