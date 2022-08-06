У Вінниці жінка вкрала іграшки з місця загибелі дітей через ракетні удари. Відео допомогло знайти злодійку
У Вінниці жінка відзначилася цинічною витівкою, вкравши принесені місцевими жителями іграшки на місце загибелі дітей, жертв російських ракетних ударів 14 липня.
Відео інциденту було знято небайдужими мешканками Вінниці, яких обурили дії злодійки, і кадри потрапити в мережу.
Що сталося
На ролику видно, що жінка запихає іграшки в зав'язані покривала на зразок саморобних мішків, на всі заклики очевидців припинити неподобство у відповідь говорить якусь нісенітницю.
Вона називає дітей "байстрюками, циганами і татарами", ігнорує заклики до совісті та вимоги повернути вкрадене.
Відео: у Вінниці жінка вкрала іграшки з місця загибелі дітей - жертв російського обстрілу 14 липня
Поліція знайшла злодійку
Поліція вже відреагувала на події за фактом розміщення в інтернеті даного відео, і встановила особу порушниці. Викрадені жінкою іграшки правоохоронці повернули на місце - на площу біля Будинку побуту.
Крім того, було розпочато досудове розслідування.
"Попередньо у діях жінки вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство)", - розповіли в прес-службі поліції Вінницької області.
При цьому зазначається, що остаточна правова кваліфікація буде надана після встановлення всіх обставин події.
Злодійку іграшок зняли на "гарячому", і завдяки публікації ролика в мережі правоохоронці швидко її знайшли (фото: скріншот відео)
Що відомо про порушницю
Як розповіли вінничани в мережі, жінка, яка викрала дитячі іграшки з місця трагедії, має психічні розлади.
"Вона насправді хвора, періодично лежить у лікарні для приведення себе у форму. Також є дитинка. За дитиною дівчина дивиться добре, коли в лікарні - дивляться родичі... Вона поводиться зазвичай спокійно та не шкодить, коли загострення - починає щось робити не те!" - пише в коментарях до посту поліції Ельвіра Мрясова, мешканка Вінниці.
Фото: скрін коментарів facebook.com/vinn.police
Нагадаємо, що жертвами російських ракетних ударів по Вінниці 14 липня стали 27 людей, серед яких троє дітей.