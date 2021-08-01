В Виннице загадочно исчезла целая семья с маленьким сыном. Пропали даже из соцетей

Владимир и Оксана Казьмины вместе с сыном Никитой очень быстро собрались и уехали. Окна в доме так и остались открытыми, а по всему двору валяются детские игрушки.

Дом в Ярышевке неподалеку от Винницы семья купила год назад. Соседи отзываются о них очень хорошо - были компанейскими, помогали нянчить детей.

Первой тревогу забила старшая дочь Оксаны. Девушка говорит, что мама незадолго до исчезновения говорила о поездке на отдых в Одесскую область.

Последний раз автомобиль Казьминых зафиксировали несколько дней назад на трассе под Житомиром. После чего машина нигде не "светилась".

Родственники связывают исчезновение с деньгами.

"Он занимался бизнесом. Много с кем вечером общался (в день исчезновения. - Ред.), много было планов на утро. Пообещал людям, что свяжется, компаньонам по работе", - говорит родственник Владимира, Антон.

Занимался Владимир обменом валют на местном рынке. Партии были большими, родные допускают, что могли быть долги. В день исчезновения он должен был встретиться со своими кредиторами.

В полиции уже открыли производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "Без вести пропавшие". Правоохранители предполагают, что семья может прятаться из-за огромных долговых обязанностей, но родственники боятся, как бы не случилось самого страшного.

Семья исчезла даже из соцсетей, их страницы удалены.

Видео: В Виннице исчезла семья (ТСН)