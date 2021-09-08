В Виннице водитель выбежал из авто и помог незрячей женщине перейти дорогу: видео достойного поступка
Неравнодушный мужчина в Виннице помог незрячей женщине перейти дорогу с оживленным движением. Отмечается, что местная жительница длительное время не могла перейти дорогу.
Об этом сообщают в новостях Ситуационного центра.
Так, инцидент произошел на улице Пирогова в Виннице. На пешеходном переходе женщина с нарушениями зрения не могла длительное время перейти дорогу. В частности, она растерянно стояла посреди дороги. Водители автомобилей просто не останавливались.
Также неизвестно сколько женщина пыталась бы перейти дорогу, если бы не водитель белой иномарки.
Мужчина остановился, выскочил из авто и перевел женщину с проезжей части на тротуар. После этого он сел в автомобиль и поехал дальше.
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