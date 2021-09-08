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В Виннице водитель выбежал из авто и помог незрячей женщине перейти дорогу: видео достойного поступка

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Винница, Среда 08 сентября 2021 20:58
В Виннице водитель выбежал из авто и помог незрячей женщине перейти дорогу: видео достойного поступка Мужчина помог незрячей женщине в Виннице (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Неравнодушный мужчина в Виннице помог незрячей женщине перейти дорогу с оживленным движением. Отмечается, что местная жительница длительное время не могла перейти дорогу.

Об этом сообщают в новостях Ситуационного центра.

Так, инцидент произошел на улице Пирогова в Виннице. На пешеходном переходе женщина с нарушениями зрения не могла длительное время перейти дорогу. В частности, она растерянно стояла посреди дороги. Водители автомобилей просто не останавливались.

Также неизвестно сколько женщина пыталась бы перейти дорогу, если бы не водитель белой иномарки.

Мужчина остановился, выскочил из авто и перевел женщину с проезжей части на тротуар. После этого он сел в автомобиль и поехал дальше.

Ранее мы сообщали, что в Киеве люди на электросамокатах массово ездят через 8 полос. Полицейские на подобное использование опасного транспорта никак не реагируют. Мужчины просто ехали между машинами, которые стояли в пробке и выехали на участок дороги с быстрым движением.

Также в Киеве у маршрутки на ходу оторвалось колеси влетело в остановку. Сдвоенное колесо покатилось по дороге и влетело в остановку общественного транспорта. При этом через сильный удар колесо разбило скл

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