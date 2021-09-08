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У Вінниці водій вибіг з авто і допоміг незрячій жінці перейти дорогу: відео гідного вчинку

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Вінниця, Середа 08 вересня 2021 20:58
У Вінниці водій вибіг з авто і допоміг незрячій жінці перейти дорогу: відео гідного вчинку Чоловік допоміг незрячій жінці у Вінниці (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Небайдужий чоловік у Вінниці допоміг незрячій жінці перейти дорогу зі жвавим рухом. Зазначається, що місцева жителька тривалий час не могла перейти дорогу.

Про це повідомляють у новинах Ситуаційного центру.

Так, інцидент стався на вулиці Пирогова у Вінниці. На пішохідному переході жінка із вадами зору не могла тривалий час перейти дорогу. Зокрема, вона розгублено стояла посеред дороги. Водії автівок просто не зупинялися.

Також невідомо скільки жінка намагалася б перейти дорогу, якби не водій білої іномарки.

Чоловік зупинився, вискочив з авто і перевів жінку з проїжджої частини на тротуар. Після цього він сів в автомобіль і поїхав далі.

Раніше ми повідомляли, що у Києві люди на електросамокатах масово їздять через 8 смуг. Поліцейські на подібне використання небезпечного транспорту ніяк не реагують. Чоловіки просто їхали між машинами, які стояли у заторі та виїхали на ділянку дороги зі швидким рухом.

Також у Києві в маршрутки на ходу відірвалося колесо і влетіло в зупинку. Здвоєне колесо покотилося по дорозі і влетіло в зупинку громадського транспорту. При цьому через сильний удар колесо розбило скл

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