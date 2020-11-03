В Виннице семейная пара похитила молодого парня: держали в подвале с мешком на голове

В Виннице семейная пара похитила 25-летнего парня, который ранее у них работал. Они требовали у него возврата "долга", который якобы образовался в то время, когда он был их работником. Парня держали около суток в подвале с мешком на голове.

В полицию обратилась супруга пострадавшего, и сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что преступники требовали вернуть 12 тысяч гривен, которые он якобы украл. Парень отрицал свою причастность к краже и тогда вымогатели силой его засунули в автомобиль, избили, надели мешок на голову и привезли в свой дом, где закрыли в подвале. Об этом сообщили в отделе коммуникации МВД.

Преступники угрожали своей жертве пистолетом, отобрали у него паспорт, мобильный телефон, а из дома похитили телевизор и требовали деньги. Полиция задержала похитителей 3 ноября и при осмотре их автомобиля был обнаружен мешок, металлическая труба и другие вещественные доказательства совершения преступления. В доме был обнаружен пистолет для отстрела резиновых пуль.

36-летнего подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему готовятся сообщить о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении человека. Также будет предоставлена правовая оценка действий его 30-летней супруги.

Открыто уголовное производство по статье 146, ч. 2 (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве женщина организовала разбойное нападение на свою 70-летнюю мать-пенсионерку.