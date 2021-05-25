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В Виннице пьяная "мажорка" на огромной скорости сбила ребенка: он в реанимации

Автор: Людмила Жукова

В Виннице 24 мая произошла страшная авария. Молодая женщина в состоянии алкогольного опьянения на белом кроссовере Haval наехала на ребенка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ирина Доценко.

ДТП произошло на улице Ивана Богуна. Ребенок спокойно шел по тротуару в школу.

"Сегодня на нашей улице (Ивана Богуна) произошла страшная авария по вине пьяной местной нелюдки, она на большой скорости сбила мальчика, который спокойно шел на тротуаре в школу", - написала Доценко.

Стало известно, что жертва ДТП - это 13-летний Андрей Тарасюк.

"Мальчик Тарасюк Андрей 13 лет золотой, добрый, отзывчивый ребенок, хороший друг, спортсмен. Андрей находится в очень тяжелом состоянии в реанимации. Очень надеемся и верим, что Андрей преодолеет все, семье сил и терпения", - написала Ирина.

В Виннице пьяная девушка сбила ребенка (фото: Ирина Доценко.Facebook)

Отметим, что данная модель авто Haval H2 стоит в Украине приблизительно 500 тысяч гривен.

Для тех украинцев, кто хочет помочь пострадавшему ребенку, опубликовали банковскую карту с реквизитами.

Карта для помощи ребенку

Как мы ранее писали, экс-глава СЭС Киева переехала девушку в центре Киева.

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