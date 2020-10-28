В Виннице в музее поселились котята: животных раздают с "приданым" (фото)

В Виннице в музее поселились коты (коллаж: РБК-Украина)

В музее вынужденно появились "новые экземпляры"

В Винницком областном краеведческом музее показывают не только экспозиции, но и новых обитателей музейной территории. Сейчас в заведении живут несколько котят, которым сотрудники музея отчаянно пытаются найти хозяев. Пока пристроить удалось только двоих. Милых животных показали в издании Vezha.

Четырех котят родила кошка, которая недавно поселилась на территории Винницкого областного краеведческого музея. Двое уже нашли любящих хозяев (кстати, ими оказались сотрудники музея), но еще двое котят ждут тех, кто заберет их домой.

В музее в Виннице поселились котята (фото: vezha.ua)

Двум кошкам, которые остались, еще нет трех месяцев, но сотрудники музея активно пытаются пристроить животных. Кроме этих котят, на территории заведения живут еще несколько.

"К нам прибилась одна кошка и вывела четверо котят. Не успели мы их пристроить, как еще одна прибилась и тоже родила четверых", – рассказывает заместитель директора музея Светлана Шароварская.

В музее в Виннице поселились котята (фото: vezha.ua)

Хотя занимаются котами едва ли не все сотрудники музея, но именно музейная (а теперь еще и кошачья) смотрительница проводит с животными больше всего времени и заботится о них.

"Они у нас мышей ловят! Играть любят. Так в субботу мышью играли, что весь музей пришел посмотреть", – рассказывает женщина.

В сам музей котов не пускают, чтобы не испортили экспонаты. Все свое время они проводят во дворе музея или у охранника, чтобы выспаться в тепле.

Тем, кто решит принять котенка к себе, в музее обещают "приданое" - билеты в музей, путеводитель и даже определенный запас сладостей для животного.

"У нас уже их много. Помогите уже что-то сделать. Хотя они уже у нас телезвезды, все винницкие телеканалы их снимали. Мы всех, всех отдаем. Мы только одних стерилизуем - другие прибиваются. Мы, когда звоним в "Муниципальный приют", то нас уже узнают", – рассказывают в администрации учреждения.

В музее также отдают и более взрослых кошек – Черепашку и Аделю (стерилизована).

Черепашка и Аделя (фото: vezha.ua)

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