Вирусолог назвал животных, которые могут вызвать новые пандемии

Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Эксперт рассказал о новых пандемиях

До этого времени ученые не пришли к единогласному мнению по поводу происхождения коронавируса. При этом котов и собак бояться не нужно, данных о передаче вируса от них нет, а вот летучие мыши и панголины могут передать людям новые модификации вируса.

Об этом заявил профессор кафедры "Вирусология" в МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, сообщают российские СМИ.

Эксперт рассказал, чтобы избежать опасных пандемий в будущем, людям нужно кардинально менять свои пищевые привычки. Он подчеркнул, что вирусы передаются от летучих мышей и других теплокровных животных, таких как панголины.

Аграновский также отметил, что те животные, которые у нас считаются экзотическими, вполне привычны для жителей Китая. Кроме того, китайцы любят употреблять этих животных в пищу, но такие пищевые привычки уже устарели, и они неправильные.

Вирусолог надеется, что в будущем люди все-таки пересмотрят свои привычки питаться экзотическими животными и будут держать их в клетках. Поскольку из-за этого могут возникнуть большие неприятности.

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