У Вінниці в музеї оселилися кошенята: тварин роздають з "приданим" (фото)

У Вінниці в музеї оселилися коти (колаж: РБК-Україна)

У музеї вимушено з'явилися "нові екземпляри"

У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї показують не тільки експозиції, але і нових мешканців музейної території. Зараз у закладі живуть кілька кошенят, яким співробітники музею відчайдушно намагаються знайти господарів. Поки прилаштувати вдалося лише двох. Милих тварин показали у виданні Vezha.

Чотирьох кошенят народила кішка, яка нещодавно оселилася на території Вінницького обласного краєзнавчого музею. Двоє вже знайшли люблячих господарів (до речі, ними виявилися співробітники музею), але ще двоє кошенят чекають на тих, хто забере їх додому.

У музеї у Вінниці оселилися кошенята (фото: vezha.ua)

Двом котам, які залишилися, ще немає трьох місяців, але співробітники музею активно намагаються прилаштувати тварин. Крім цих кошенят, на території закладу живуть ще кілька.

"До нас прибилася одна кішка і вивела четверо кошенят. Не встигли ми їх прилаштувати, як ще одна прибилася і теж народила чотирьох", – розповідає заступник директора музею Світлана Шароварська.

У музеї у Вінниці оселилися кошенята (фото: vezha.ua)

Хоча займаються котами чи не всі працівники музею, але саме музейна (а тепер ще й котяча) доглядачка проводить з тваринами найбільше часу і піклується про них.

"Вони у нас ловлять мишей! Гратися люблять. Так в суботу мишею грали, що весь музей прийшов подивитися", – розповідає жінка.

В сам музей котів не пускають, щоб не зіпсували експонати. Весь свій час вони проводять у дворі музею або в охоронця, щоб виспатися в теплі.

Тим, хто вирішить взяти кошеня до себе, в музеї обіцяють "придане" - квитки в музей, путівник і навіть певний запас самколиків для тварини.

"У нас вже їх багато. Допоможіть вже щось зробити. Хоча вони вже у нас телезірки, всі вінницькі телеканали їх знімали. Ми всіх, всіх віддаємо. Ми тільки одних стерилізуємо - інші прибиваються. Ми, коли телефонуємо в "Муніципальний притулок", то нас вже впізнають", – розповідають в адміністрації установи.

У музеї також віддають і більш дорослих кішок – Черепашку та Аделю (стерилізована).

Черепашка й Аделя (фото: vezha.ua)

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