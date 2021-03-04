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У Вінниці "герой паркування" жорстко віддухопелив чоловіка, але історія закінчилася несподівано

Новость на русском → Вінниця, Четвер 04 березня 2021 09:52
У Вінниці "герой паркування" жорстко віддухопелив чоловіка, але історія закінчилася несподівано У Вінниці стався конфлікт між двома чоловіками (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Вінниці "герой паркування" поставив свій автомобіль на газон, після чого від перехожого йому надійшло зауваження. Водій вибіг з машини і почав бити ногами чоловіка

Відео нападу опублікували на сторінці "Зупини Лося" на Facebook.

На сторінці написали, що країна повинна знати своїх "героїв" в обличчя. Але як виявилося, не все так просто в цій історії.

У Віннниці водій побив чоловіка за зауваження про парковці

Пізніше з'ясувалося, що порушник підкупив чоловіка, сплативши йому в сервісі ремонт телефону. Чоловік, який зробив йому зауваження, - погодився врегулювати конфлікт мирно. Незважаючи на своє побиття він потиснув руку "герою паркування".

У Вінниці &quot;герой паркування&quot; жорстко віддухопелив чоловіка, але історія закінчилася несподіваноУ Вінниці виник конфлікт між двома чоловіками (фото:facebook.com/groups/roadcontrol)

Більш того, учасники конфлікту записали відео, на якому розповіли, що залагодили суперечку мирно.

В коментарях українці не зрозуміли, чому чоловік, якого побили, погодився улагодити все мирно.

  • Як би ця ситуація була в європейській країні, то б прийшлось йому і продати автівку. А так і будемо жити до тих пір в бідноті поки люба с... зможе підняти на тебе руку, а тім паче ногу.
  • Краще таких конфліктів не допускати. Ну припаркувався х*рово, ну нікого зауваження, то від'їдь.. просто цьому водію пощастило, що він не натрапив на когось більш буйного із пістолетом.
  • Дешево! Мав би відповісти за законом.
  • Жахливо, сором.Я б йому такого не пробачила, отримати стільки разів поджопник. Так його принижував, ковбасив як непотріб, а той ручку потиснув.

Як ми раніше писали, у Києві "герой паркування" отримав гнівне послання.

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