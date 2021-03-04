У Вінниці "герой паркування" жорстко віддухопелив чоловіка, але історія закінчилася несподівано

У Вінниці "герой паркування" поставив свій автомобіль на газон, після чого від перехожого йому надійшло зауваження. Водій вибіг з машини і почав бити ногами чоловіка

Відео нападу опублікували на сторінці "Зупини Лося" на Facebook.

На сторінці написали, що країна повинна знати своїх "героїв" в обличчя. Але як виявилося, не все так просто в цій історії.

У Віннниці водій побив чоловіка за зауваження про парковці

Пізніше з'ясувалося, що порушник підкупив чоловіка, сплативши йому в сервісі ремонт телефону. Чоловік, який зробив йому зауваження, - погодився врегулювати конфлікт мирно. Незважаючи на своє побиття він потиснув руку "герою паркування".

У Вінниці виник конфлікт між двома чоловіками (фото:facebook.com/groups/roadcontrol)

Більш того, учасники конфлікту записали відео, на якому розповіли, що залагодили суперечку мирно.

В коментарях українці не зрозуміли, чому чоловік, якого побили, погодився улагодити все мирно.