У Вінниці "герой паркування" жорстко віддухопелив чоловіка, але історія закінчилася несподівано
У Вінниці "герой паркування" поставив свій автомобіль на газон, після чого від перехожого йому надійшло зауваження. Водій вибіг з машини і почав бити ногами чоловіка
Відео нападу опублікували на сторінці "Зупини Лося" на Facebook.
На сторінці написали, що країна повинна знати своїх "героїв" в обличчя. Але як виявилося, не все так просто в цій історії.
У Віннниці водій побив чоловіка за зауваження про парковці
Пізніше з'ясувалося, що порушник підкупив чоловіка, сплативши йому в сервісі ремонт телефону. Чоловік, який зробив йому зауваження, - погодився врегулювати конфлікт мирно. Незважаючи на своє побиття він потиснув руку "герою паркування".
У Вінниці виник конфлікт між двома чоловіками (фото:facebook.com/groups/roadcontrol)
Більш того, учасники конфлікту записали відео, на якому розповіли, що залагодили суперечку мирно.
В коментарях українці не зрозуміли, чому чоловік, якого побили, погодився улагодити все мирно.
- Як би ця ситуація була в європейській країні, то б прийшлось йому і продати автівку. А так і будемо жити до тих пір в бідноті поки люба с... зможе підняти на тебе руку, а тім паче ногу.
- Краще таких конфліктів не допускати. Ну припаркувався х*рово, ну нікого зауваження, то від'їдь.. просто цьому водію пощастило, що він не натрапив на когось більш буйного із пістолетом.
- Дешево! Мав би відповісти за законом.
- Жахливо, сором.Я б йому такого не пробачила, отримати стільки разів поджопник. Так його принижував, ковбасив як непотріб, а той ручку потиснув.
Як ми раніше писали, у Києві "герой паркування" отримав гнівне послання.