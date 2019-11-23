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Винник примет участие в Танцах со звездами 2019: его поддержут DZIDZIO и Серега

STYLERПерсоны    23.11.2019 - 08:42
Винник примет участие в Танцах со звездами 2019: его поддержут DZIDZIO и Серега
Олег Винник появится на Танцах со звездами (фото: пресс-служба)

Танцы со звездами 2019 обрадуют поклонниц Олега Винника, который будет встречать участников на балконе

Олег Винник порадует всех одиноких волчиц своим появлением на популярном шоу Танцы со звездами 2019, долгожданный финал которого состоится уже в это воскресенье, 24 ноября. Также в программу приглашены звезды с перфомансом, но их имена станут приятным сюрпризом.

Винник примет участие в Танцах со звездами 2019: его поддержут DZIDZIO и Серега

В финале шоу появится DZIDZIO (пресс-служба)

Так, на этот раз балкон будут вести поочередно сразу несколько ведущих. Поклонницы шоу снова увидят популярного вожака всех волчиц страны - певца Олега Винника. Ради поддержки своих коллег по паркету на проект вернутся DZIDZIO и Серега. Они также будут встречать участников после выступлений и первыми услышат оценки судей. К звездам также присоединится украинская певица Ольга Горбачева и солистка украинской группы "The Hardkiss" Юлия Санина.

Винник примет участие в Танцах со звездами 2019: его поддержут DZIDZIO и Серега

Cерега будет встречать уастников на балконе (пресс-служба)

Также в это воскресенье будут названы фавориты VIVA! Кто получит престижную награду, зрителям станет известно уже скоро.

Напомним, в женском суперфинале победителем станет та пара, которая наберет наибольшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей за все выступления и зрительского голосования. Поклонники уже успели назвать самой техничной парой Анну Ризатдинову и Александра Прохорова. Именно их танцы довольно часто покоряли судей проекта, которые неоднократно высоко оценивали выступления спортсменки.

Самыми страстными считаются Ксения Мишина и Женя Кот. Их чувства и сексуальность были неотъемлемой частью всех выступлений. А народной любовью сезона стала Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, трогательные выступления пары не оставляют равнодушным никого и всегда сопровождаются громкими аплодисментами и овациями.

Танцы со звездами 2019: Ризатдинова, Мишина и Булитко честно признались, с кем бы хотели танцевать Турбо-режим: финалист Танцы со звездами 2019 рассказал о подготовке к финалу шоу
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