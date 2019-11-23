Винник візьме участь у Танцях з зірками 2019: його підтримають DZIDZIO і Серьога

Олег Винник з'явиться на Танцях з зірками (фото: прес-служба)

Танці з зірками 2019 порадують прихильниць Олега Винника, який зустрічатиме учасників на балконі

Олег Винник порадує всіх самотніх вовчиць своєю появою на популярному шоу Танці з зірками 2019, довгоочікуваний фінал якого відбудеться вже цієї неділі, 24 листопада. Також в програму запрошені зірки з перфомансом, але їх імена стануть приємним сюрпризом.

фіналі шоу з'явиться DZIDZIO (прес-служба)

Так, на цей раз балкон будуть вести по черзі відразу кілька провідних. Шанувальниці шоу знову побачать популярного ватажка всіх вовчиць країни - співака Олега Винника. Задля підтримки своїх колег по паркету на проект повернуться DZIDZIO і Серьога. Вони також будуть зустрічати учасників після виступів і першими почують оцінки суддів. До зірок також долучиться українська співачка Ольга Горбачова і солістка української групи "The Hardkiss" Юлія Саніна.

Серьога буде зустрічати уастников на балконі (прес-служба)

Також в це неділю будуть названі фаворити VIVA! Хто отримає престижну нагороду, глядачам стане відомо вже скоро.

Нагадаємо, в жіночому суперфіналі переможцем стане та пара, яка набере найбільшу кількість балів у сумі за результатами оцінок суддів за всі виступи та глядацького голосування. Шанувальники вже встигли назвати самою технічною парою Ганну Ризатдинову і Олександра Прохорова. Саме їхні танці досить часто підкорювали суддів проекту, які неодноразово високо оцінювали виступи спортсменки.

Самими пристрасними вважаються Мішина Ксенія і Женя Кот. Їхні почуття і сексуальність були невід'ємною частиною всіх виступів. А народною любов'ю сезону стала Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар, зворушливі виступи пари не залишають байдужим нікого і завжди супроводжуються гучними оплесками та оваціями.