Винник пригадав про "таємну" дружину у футболці з несподіваним написом

Де зараз Олег Винник

На новому відео співак вирішив зробити анонс своєму концерту в Чехії. До цього Винник планував виступити в Польщі, але згодом оголосив про скасування заходу. Сам "Король вовчиць" скаржився на "технічні причини", але інформація з сайту, де продавалися квитки, свідчила про те, що на той момент охочих подивитися на артиста було дуже мало.

Нині ж Винник спробував привернути увагу до свого виступу не лише власними піснями. Співак пригадав про свою "таємну" дружину - співачку Таюне (Таїсію Сватко). Їм вже давно приписували стосунки та шлюб.

Як зараз виглядає Винник (скріншот)

Артист анонсував, що на його концерті також буде Таюне. А сам при цьому танцював перед камерами в фуболці з несподіваним для нього написом.

Річ у тому, що Винник нечасто говорить про війну та Україну. Але нині він приміряв патріотичну футболку, на якій був напис про Харків.

Футболка Винника (скріншот)

Судячи з відео, артист все ще перебуває за кордоном та готується до виступів. А ось коли він планує повертатися в Україну - невідомо.

До речі, квитки на новий виступ Винника коштують понад 5 тисяч гривень (3 тисячі чеських крон), а ось чи планує він віддавати частину коштів на ЗСУ - не вказано.

Анонс виступів Винника в Чехії (скріншот)

Як реагує мережа

У коментарях під новим відео юзери "відриваються" як можуть. Хтось прямо називає Винника "зрадника", хтось вже помітив, що зі сторінки співака дуже швидко "зникають" погані коментарі. Також користувачі пишуть:

"Привезуть свіжого повітря для ЗСУ"

"То чим Крим, Олєжка"

"Важке повернення, велика помилка була - той виїзд і довге мовчання. Зараз хіба що за кордоном тільки концерти. А в Україну поки що хай і не думає. Потрібно тепер заслужити довіру українців. Але ж він лев гордий"

"Ти класний, але чого втік коли почалась війна?"

"Сподіваюсь на це непорозуміння ніхто не прийде"

"Бажаю такого ж успіху, як і на концерті в Варшаві"

Слава Україні! Сподіваюсь, концерт знову скасують".

Родина Олега Винника - хто його дружина

Співак вже багато років тримає особисте життя в таємниці. Втім, відомо, що Виннику довго приписували роман з його бек-вокалісткою Таюне. А потім артистам не вдалося приховати, що в них є спільний син.



Винник та його дружина (фото: instagram.com/taunetaisia)

Лише минулого року Винник підтвердив стосунки зі співачкою. Також він розповів, чому приховує сина. За словами артиста, йому б не хотілося, аби дитині "тицяли в обличчя камеру".