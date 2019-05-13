Винник и Полякова рассказали, сколько времени тратят на очень важное занятие

Олег Винник, Оля Полякова и другие звезды поделились рецептами здорового сна. Так, в программе "Ранок з Україною" главный сердцеед страны признался, что ложится спать с восходом солнца, а о каком-либо режиме сна речь у певца даже не идет.

"В крайнее время я засыпаю, когда на улице светло, и я закрываю все шторы, чтобы хоть как-то поспать", - рассказал в эфире канала "Україна" Олег Винник.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

"Королева ночи" Оля Полякова призналась, что никогда не пользуется будильником.

"У меня нет будильника, у меня есть менеджер. Он приходит и делает так: "Вставай!". Есть время разбрасывать камни, и есть время собирать камни. Когда мне станет тяжело, я, может, сяду в какой-то проект пафосный и буду сидеть там в кресле, разворачиваться к участникам и больше ничего не делать. А пока мне надо работать!" - поделилась Полякова.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Также о своем сне рассказали другие популярные артисты. Например, для сексуальной Даши Астафьевой важна каждая минута сна. Артистка не пренебрегает свободным временем и научилась спать в перерывах между съемками.

"Накрашенная, в парике и своём сексуальном домашнем костюме поднимала ножки вверх и спала", - рассказала Астафьева.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Мегапопулярный Дзидзьо с ужасом вспоминает то время, когда из-за плотного графика, три месяца подряд спал по два часа в сутки, но все же работу артист ставит на первый план.

"А это не так важно - спать. Важно - больше делать. Я вам скажу, что с утра у меня, например, есть этот покой, когда я могу сесть, задуматься и чувствовать. Эти чувства обостряются и тогда я больше пишу, творю и создаю", - рассказывает Дзидзьо.

Дзидзьо (фото: instagram.com/dzidzio)

Некоторым звездам бывает не до сна из-за странных вещей. В частности, MELOVIN время от времени видит во сне, на первый взгляд, жуткие вещи.

"Мне приснилось, что убили Монро, и я ей об этом написал, потому что очень нервничал. Сказал ей: "Монро, ты там будь здорова и осторожна", я не люблю такие сны. Но, если ты умираешь во сне - это очень хорошо, кстати, я очень люблю умирать во сне", - удивил заявлением MELOVIN.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

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