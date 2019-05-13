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Винник та Полякова розповіли, скільки часу витрачають на дуже важливе заняття


Олег Винник та Оля Полякова зробили несподівані зізнання

Олег Винник, Оля Полякова та інші зірки поділилися рецептами здорового сну. Так, у програмі "Ранок з Україною" головний серцеїд країни зізнався, що лягає спати зі сходом сонця, а про який-небудь режим сну мова у співака навіть не йде.

"В крайній час я засинаю, коли на вулиці світло, і я закриваю всі штори, щоб хоч якось поспати", - розповів в ефірі каналу "Україна" Олег Винник.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

"Королева ночі" Оля Полякова зізналася, що ніколи не користується будильником.

"У мене немає будильника, у мене є менеджер. Він приходить і робить так: "Вставай!". Є час розкидати камені, і є час збирати камені. Коли мені стане тяжко, я, може, сяду в якийсь проект пафосний і буду сидіти там в кріслі, розвертатися до учасників і більше нічого не робити. А поки що мені треба працювати!" - поділилася Полякова.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Також про свій сон розповіли інші популярні артисти. Наприклад, для сексуальної Даші Астаф'євої важлива кожна хвилина сну. Артистка не нехтує вільним часом і навчилася спати в перервах між зйомками.

"Нафарбована, в перуці і своєму сексуальному домашньому костюмі піднімала ніжки вгору і спала", - розповіла Астаф'єва.

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Мегапопулярний Дзідзьо з жахом згадує той час, коли через щільний графік, три місяці поспіль спав по дві години на добу, але все ж роботу артист ставить на перший план.

"А це не так важливо - спати. Важливо - робити більше. Я вам скажу, що з ранку у мене, наприклад, є цей спокій, коли я можу сісти, подумати і відчувати. Ці почуття загострюються і тоді я більше пишу, творю і створюю", - розповідає Дзідзьо.

Дзідзьо (фото: instagram.com/dzidzio)

Деяким зіркам буває не до сну через дивні речі. Зокрема, MELOVIN час від часу бачить у сні, на перший погляд, моторошні речі.

"Мені наснилось, що вбили Монро, і я їй про це написав, тому що дуже нервував. Сказав їй: "Монро, ти там будь здорова і обережна", бо я не люблю такі сни. Але, якщо ти вмираєш уві сні - це дуже добре, до речі, я дуже люблю вмирати у снах", - здивував заявою MELOVIN.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Раніше Оля Полякова з доньками похвалилися точеними фігурами в спортзалі.

Також ми писали про те, що 14-річна донька відомої співачки в купальнику потішила смішними фото в душі.

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