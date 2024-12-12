Винник "передумав" давати концерт, на який майже ніхто не купив квитки: "Технічні причини" (фото)

Співак Олег Винник, який нещодавно анонсував перший з початку повномасштабної війни РФ проти України концерт, "неочікувано" скасував свій виступ та назвав нову дату. У команді артиста говорять про "технічні" причини, але є важливий нюанс.
Чому Винник скасував концерт і скільки людей купили квитки на його виступ в Польщі, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Так, 12 грудня у соцмережах артиста з'явилося повідомлення. Виявилося, що Винник не буде виступати 21 грудня у Варшаві, як планувалося раніше.
Концерт "Короля вовчиць" вирішили перенести. А причина такого рішення нібито не у тому, що Винника захейтили та висміяли українці. Вся справа у "технічних" проблемах. Принаймні так зазначено в дописі.
Чому Винник скасував концерт (скріншот)
"Дорогі друзі! Повідомляємо, що концерт Олега Винника у Варшаві переноситься з технічних причин. Нова дата проведення концерту - 24 квітня 2025 року. Усі придбані квитки залишаються дійсними! Ми щиро дякуємо вам за розуміння та терпіння. Уже зовсім скоро ми зустрінемося і створимо незабутню атмосферу разом із улюбленим артистом!" - йдеться у дописі від команди артиста.
У коментарях юзери жартують, що так звані "технічні причини" полягають у тому, що ніхто не купив квитки. Втім, представники Винника це намагаються заперечувати.
Реакція команди Винника на жарт (скріншот)
Втім, на сайті, де продають квитки, ситуація зовсім не така, як говорять у команді Винника. Судячи з "мапи" вільних місць, охочих почути спів артиста було небагато. Усі "кружечки", які позначено не сірим кольором - вільні.
Місця на концерт Винника станом на вечір 12 грудня (скріншот)
Нагадаємо, свій останній концерт співак давав ще до початку повномасштабної війни РФ проти України. Напередодні 24 лютого 2022 року Винник почав скасовувати виступи.
А потім стало відомо, що артист перебуває за кордоном. Довгий час Винник взагалі ніяк не виходив на зв'язок з підписниками. А потім "Король вовчиць" заявив, що лікується від серйозної хвороби. Якої сами - казати не став.
Втім, через задовге "мовчання" Винника почали хейтити. Навіть зараз, коли він розповів про плани виступити в Польщі, артиста сильно критикували. Зокрема, у коментарях юзери писали, що той мав би повернутися в Україну, а не "заробляти" в Польщі. До того ж артисту часто закидають, що він нібито втратив свою популярність, адже на його місце прийшли інші.
До слова, раніше психологиня Холоденко жорстко висміяла Винника.
Окрім цього, ми вже розповідали, як виглядають апартаменти Винника у Німеччині.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram Винника, сайт ticketclub.