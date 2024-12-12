Винник "передумав" давати концерт, на який майже ніхто не купив квитки: "Технічні причини" (фото)

Олег Винник "передумав" виступати

Так, 12 грудня у соцмережах артиста з'явилося повідомлення. Виявилося, що Винник не буде виступати 21 грудня у Варшаві, як планувалося раніше.

Концерт "Короля вовчиць" вирішили перенести. А причина такого рішення нібито не у тому, що Винника захейтили та висміяли українці. Вся справа у "технічних" проблемах. Принаймні так зазначено в дописі.

Чому Винник скасував концерт (скріншот)

"Дорогі друзі! Повідомляємо, що концерт Олега Винника у Варшаві переноситься з технічних причин. Нова дата проведення концерту - 24 квітня 2025 року. Усі придбані квитки залишаються дійсними! Ми щиро дякуємо вам за розуміння та терпіння. Уже зовсім скоро ми зустрінемося і створимо незабутню атмосферу разом із улюбленим артистом!" - йдеться у дописі від команди артиста.

У коментарях юзери жартують, що так звані "технічні причини" полягають у тому, що ніхто не купив квитки. Втім, представники Винника це намагаються заперечувати.

Реакція команди Винника на жарт (скріншот)

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Втім, на сайті, де продають квитки, ситуація зовсім не така, як говорять у команді Винника. Судячи з "мапи" вільних місць, охочих почути спів артиста було небагато. Усі "кружечки", які позначено не сірим кольором - вільні.

Місця на концерт Винника станом на вечір 12 грудня (скріншот)

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Нагадаємо, свій останній концерт співак давав ще до початку повномасштабної війни РФ проти України. Напередодні 24 лютого 2022 року Винник почав скасовувати виступи.

А потім стало відомо, що артист перебуває за кордоном. Довгий час Винник взагалі ніяк не виходив на зв'язок з підписниками. А потім "Король вовчиць" заявив, що лікується від серйозної хвороби. Якої сами - казати не став.

Втім, через задовге "мовчання" Винника почали хейтити. Навіть зараз, коли він розповів про плани виступити в Польщі, артиста сильно критикували. Зокрема, у коментарях юзери писали, що той мав би повернутися в Україну, а не "заробляти" в Польщі. До того ж артисту часто закидають, що він нібито втратив свою популярність, адже на його місце прийшли інші.