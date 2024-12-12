Винник "передумал" давать концерт, на который почти никто не купил билеты: "Технические причины" (фото)

Певец Олег Винник, который недавно анонсировал первый с начала полномасштабной войны РФ против Украины концерт, "неожиданно" отменил свое выступление и назвал новую дату. В команде артиста говорят о "технических" причинах, но есть важный нюанс.
Почему Винник отменил концерт и сколько людей купили билеты на его выступление в Польше, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Так, 12 декабря в соцсетях артиста появился пост. Оказалось, что Винник не будет выступать 21 декабря в Варшаве, как планировалось ранее.
Концерт "Короля волчиц" решили перенести. А причина такого решения якобы не в том, что Винника захейтили и высмеяли украинцы. Все дело в "технических" проблемах. По крайней мере так указано в посте.
Почему Винник отменил концерт (скриншот)
"Дорогие друзья! Сообщаем, что концерт Олега Винника в Варшаве переносится по техническим причинам. Новая дата проведения концерта - 24 апреля 2025 года. Все приобретенные билеты остаются действительными! Мы искренне благодарим вас за понимание и терпение. Уже совсем скоро мы встретимся и создадим незабываемую атмосферу вместе с любимым артистом!" - говорится в посте от команды артиста.
В комментариях пользователи шутят, что так называемые "технические причины" заключаются в том, что никто не купил билеты. Впрочем, представители Винника это пытаются отрицать.
Реакция команды Винника на шутку (скриншот)
Впрочем, на сайте, где продают билеты, ситуация совсем не такая, как говорят в команде Винника. Судя по "карте" свободных мест, желающих услышать пение артиста было немного. Все "кружочки", которые обозначены не серым цветом - свободны.
Места на концерт Винника по состоянию на вечер 12 декабря (скриншот)
Напомним, свой последний концерт певец давал еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины. Накануне 24 февраля 2022 года Винник начал отменять выступления.
А потом стало известно, что артист находится за границей. Долгое время Винник вообще никак не выходил на связь с подписчиками. А потом "Король волчиц" заявил, что лечится от серьезной болезни. Какой именно - говорить не стал.
Впрочем, из-за долгого "молчания" Винника начали хейтить. Даже сейчас, когда он рассказал о планах выступить в Польше, артиста сильно критиковали. В частности, в комментариях пользователи писали, что тот должен был бы вернуться в Украину, а не "зарабатывать" в Польше. К тому же артиста часто упрекают в том, что он якобы потерял свою популярность, ведь на его место пришли другие.
К слову, ранее психолог Холоденко жестко высмеяла Винника.
Кроме этого, мы уже рассказывали, как выглядят апартаменты Винника в Германии.
При создании материала были использованы источники: Instagram Винника, сайт ticketclub.