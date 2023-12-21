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Виникне нудота та біль в животі: яку харчову добавку не можна приймати без дозволу лікаря

Четвер 21 грудня 2023 11:18
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Виникне нудота та біль в животі: яку харчову добавку не можна приймати без дозволу лікаря Як парвильно приймати магній (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Серед популярних призначень при мігрені та тривожності усе частіше можна побачити ліки чи харчові добавки з магнієм. Однак, варто знати, коли така добавка може нашкодити здоров'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".

Як магній впливає на організм

Сімейний лікар Дарина Дмитрієвська розповіла, що магній є кофактором (активатором) для понад 300 систем ферментів. Це означає, що за його участю відбувається безліч різноманітних біохімічних реакцій в організмі.

Зокрема, синтез білків, функціонування м’язів та нервів, контроль рівня глюкози в крові та регуляція кров’яного тиску.

Цей елемент необхідний для виробництва енергії, синтезу ДНК, РНК та антиоксиданту глутатіону, сприяє структурному розвитку кісток.

З яких продуктів можна отримати магній

Мікроелемент міститься в рослинних і тваринних продуктах. Наприклад, гарними його джерелами є зелені листові овочі, як-от шпинат, бобові, гарбузове насіння, кеш’ю, арахіс, банани, родзинки, чорний шоколад.

Організм людини зазвичай поглинає близько 30-40% від спожитого з продуктами магнію.

Чи може розвинутись нестача магнію

За словами лікаря, нестача такого мікроелемента може розвинутись. Проте це зустрічається досить рідко, оскільки нирки обмежують виділення цього мінералу з сечею. Однак, певні захворювання, хронічний алкоголізм або приймання певних медикаментів можуть призвести до дефіциту магнію.

Про нестачу можуть свідчити такі ознаки, як втрата апетиту, нудота, блювота, втома й слабкість. А також:

  • оніміння, поколювання в тілі
  • м'язові спазми або судоми
  • зміни настрою
  • аритмія та спазми коронарних артерій

У кого нестача магнію

Щодо нестачі магнію виділяють кілька груп ризику. Загалом, це люди, які зазвичай споживають мало елемента з їжею або мають медичні стани, які зменшують всмоктування магнію з кишківника. Серед них люди, які:

  • мають захворювання травного тракту
  • мають цукровий діабет 2-го типу
  • зловживають алкоголем
  • люди старшого віку

Зрозуміти, чи має людина дефіцит, досить складно, оскільки більшість магнію знаходиться всередині клітин або в кістках.

Найбільш поширений і легко доступний метод - це вимірювання концентрації магнію в сироватці крові.

Чи потрібно всім приймати магній

Якщо людина має виражену нестачу мінералу або знаходиться в групі ризику, їй можуть призначити дієтичні добавки з магнієм.

Добова норма становить:

  • немовлята - 30 мг
  • діти 6-12 місяців - 75 мг
  • діти 1-3 роки - 80 мг
  • діти 4-8 років - 130 мг
  • діти 9-13 років - 240 мг
  • діти 14-18 років - 360-410 мг
  • дорослі - 310-420 мг

Ризики надмірного споживання

Занадто велика кількість магнію з їжею не становить ризику, оскільки нирки видаляють надмірні кількості елемента із сечею. Проте надмірні дози мінералу з дієтичних добавок або медикаментів (магній входить до складу деяких послаблювальних засобів) часто призводять до діареї, яку може супроводжувати нудота та болі в животі.

Серед симптомів передозування виокремлюють:

  • гіпотензію (зниження кров’яного тиску)
  • нудоту або блювоту
  • почервоніння обличчя
  • затримку сечі
  • депресію і втому
  • слабкість м’язів
  • утруднене дихання
  • аритмію

Ризик передозування збільшується при порушенні функції нирок або нирковій недостатності, оскільки здатність організму в такому стані видаляти надлишок магнію зменшується або втрачається.

Тому обов’язково проконсультуйтесь із лікарем. Є імовірність, що ваш організм отримує все, що треба, з їжі.

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