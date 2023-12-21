Виникне нудота та біль в животі: яку харчову добавку не можна приймати без дозволу лікаря
Серед популярних призначень при мігрені та тривожності усе частіше можна побачити ліки чи харчові добавки з магнієм. Однак, варто знати, коли така добавка може нашкодити здоров'ю.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".
Як магній впливає на організм
Сімейний лікар Дарина Дмитрієвська розповіла, що магній є кофактором (активатором) для понад 300 систем ферментів. Це означає, що за його участю відбувається безліч різноманітних біохімічних реакцій в організмі.
Зокрема, синтез білків, функціонування м’язів та нервів, контроль рівня глюкози в крові та регуляція кров’яного тиску.
Цей елемент необхідний для виробництва енергії, синтезу ДНК, РНК та антиоксиданту глутатіону, сприяє структурному розвитку кісток.
З яких продуктів можна отримати магній
Мікроелемент міститься в рослинних і тваринних продуктах. Наприклад, гарними його джерелами є зелені листові овочі, як-от шпинат, бобові, гарбузове насіння, кеш’ю, арахіс, банани, родзинки, чорний шоколад.
Організм людини зазвичай поглинає близько 30-40% від спожитого з продуктами магнію.
Чи може розвинутись нестача магнію
За словами лікаря, нестача такого мікроелемента може розвинутись. Проте це зустрічається досить рідко, оскільки нирки обмежують виділення цього мінералу з сечею. Однак, певні захворювання, хронічний алкоголізм або приймання певних медикаментів можуть призвести до дефіциту магнію.
Про нестачу можуть свідчити такі ознаки, як втрата апетиту, нудота, блювота, втома й слабкість. А також:
- оніміння, поколювання в тілі
- м'язові спазми або судоми
- зміни настрою
- аритмія та спазми коронарних артерій
У кого нестача магнію
Щодо нестачі магнію виділяють кілька груп ризику. Загалом, це люди, які зазвичай споживають мало елемента з їжею або мають медичні стани, які зменшують всмоктування магнію з кишківника. Серед них люди, які:
- мають захворювання травного тракту
- мають цукровий діабет 2-го типу
- зловживають алкоголем
- люди старшого віку
Зрозуміти, чи має людина дефіцит, досить складно, оскільки більшість магнію знаходиться всередині клітин або в кістках.
Найбільш поширений і легко доступний метод - це вимірювання концентрації магнію в сироватці крові.
Чи потрібно всім приймати магній
Якщо людина має виражену нестачу мінералу або знаходиться в групі ризику, їй можуть призначити дієтичні добавки з магнієм.
Добова норма становить:
- немовлята - 30 мг
- діти 6-12 місяців - 75 мг
- діти 1-3 роки - 80 мг
- діти 4-8 років - 130 мг
- діти 9-13 років - 240 мг
- діти 14-18 років - 360-410 мг
- дорослі - 310-420 мг
Ризики надмірного споживання
Занадто велика кількість магнію з їжею не становить ризику, оскільки нирки видаляють надмірні кількості елемента із сечею. Проте надмірні дози мінералу з дієтичних добавок або медикаментів (магній входить до складу деяких послаблювальних засобів) часто призводять до діареї, яку може супроводжувати нудота та болі в животі.
Серед симптомів передозування виокремлюють:
- гіпотензію (зниження кров’яного тиску)
- нудоту або блювоту
- почервоніння обличчя
- затримку сечі
- депресію і втому
- слабкість м’язів
- утруднене дихання
- аритмію
Ризик передозування збільшується при порушенні функції нирок або нирковій недостатності, оскільки здатність організму в такому стані видаляти надлишок магнію зменшується або втрачається.
Тому обов’язково проконсультуйтесь із лікарем. Є імовірність, що ваш організм отримує все, що треба, з їжі.
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