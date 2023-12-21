Возникнет тошнота и боль в животе: какую пищевую добавку нельзя принимать без разрешения врача

Среди популярных назначений при мигрени и тревожности все чаще можно увидеть лекарства или пищевые добавки с магнием. Однако, следует знать, когда такая добавка может навредить здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".

Как магний влияет на организм

Семейный врач Дарья Дмитриевская рассказала, что магний является кофактором (активатором) для более чем 300 систем ферментов. Это означает, что с его участием происходит множество разнообразных биохимических реакций в организме.

В частности синтез белков, функционирование мышц и нервов, контроль уровня глюкозы в крови и регуляция кровяного давления.

Этот элемент необходим для производства энергии, синтеза ДНК, РНК и антиоксиданта глутатиона, способствует структурному развитию костей.

Из каких продуктов можно получить магний

Микроэлемент содержится в растительных и животных продуктах. Например, хорошими его источниками являются зеленые листовые овощи, такие как шпинат, бобовые, семена тыквы, кешью, арахис, бананы, изюм, черный шоколад.

Организм человека обычно поглощает около 30-40 % от потребленного с продуктами магния.

Может ли развиться нехватка магния

По словам врача, недостаток такого микроэлемента может развиться. Однако это встречается довольно редко, поскольку почки ограничивают выделение минерала с мочой. Однако определенные заболевания, хронический алкоголизм или прием определенных медикаментов могут привести к дефициту магния.

О недостатке могут свидетельствовать такие признаки, как потеря аппетита, тошнота, рвота, усталость и слабость. А также:

онемение, покалывание в теле

мышечные спазмы или судороги

смены настроения

аритмия и спазмы коронарных артерий

У кого нехватка магния

Относительно недостатка магния выделяют несколько групп риска. В общем, это люди, обычно потребляющие мало элемента с пищей или имеющие медицинские состояния, которые уменьшают всасывание магния из кишечника. Среди них люди, которые:

имеют заболевания пищеварительного тракта

имеют сахарный диабет 2-го типа

злоупотребляют алкоголем

люди постарше

Понять, есть ли у человека дефицит, достаточно сложно, поскольку большинство магния находится внутри клеток или в костях.

Наиболее распространенный и легко доступный метод - это измерение концентрации магния в сыворотке крови.

Нужно ли всем принимать магний

Если человек имеет выраженную нехватку минерала или находится в группе риска, ему могут назначить диетические добавки с магнием.

Суточная норма составляет:

младенцы - 30 мг

дети 6-12 месяцев - 75 мг

дети 1-3 года - 80 мг

дети 4-8 лет - 130 мг

дети 9-13 лет - 240 мг

дети 14-18 лет - 360-410 мг

взрослые - 310-420 мг

Риски чрезмерного потребления

Слишком большое количество магния с пищей не представляет риска, поскольку почки удаляют избыточные количества элемента с мочой. Однако избыточные дозы минерала из диетических добавок или медикаментов (магний входит в состав некоторых слабительных средств) часто приводят к диарее, которую может сопровождать тошнота и боли в животе.

Среди симптомов передозировки выделяют:

гипотензию (снижение кровяного давления)

тошноту или рвоту

покраснение лица

задержку мочи

депрессию и усталость

слабость мышц

затрудненное дыхание

аритмию

Риск передозировки увеличивается при нарушении функции почек или почечной недостаточности, поскольку способность организма в таком состоянии удалять избыток магния уменьшается или теряется.

Поэтому обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Есть вероятность, что ваш организм получает все, что нужно из еды.