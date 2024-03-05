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Виникає ризик хвороб серця та діабету: лікарі розповіли про складне захворювання

Вівторок 05 березня 2024 10:18
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Виникає ризик хвороб серця та діабету: лікарі розповіли про складне захворювання Чому виникає ожиріння (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Надлишкова маса тіла - це не тільки дефект зовнішності. Чим більше у людини зайвої ваги, тим вищий ризик розвитку різних недуг. Ожиріння це не лише косметична проблема, а й медична.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти "Zdorovishi razom".

Чим небезпечне ожиріння

Ожиріння - це складне захворювання, пов’язане з надмірною кількістю жиру в організмі. Це медична проблема, яка підвищує ризик багатьох інших захворювань і проблем зі здоров’ям, зокрема:

Лікарі розповіли, що в результаті ожиріння можуть виникнути такі проблеми зі здоров'ям:

  • Хвороби серця та інсульти - підвищується ймовірність високого кров’яного тиску та нездорового рівня холестерину, які є факторами ризику серцевих захворювань та інсульту
  • Цукровий діабет 2 типу - ожиріння підвищує ризик інсулінорезистентності та діабету
  • Деякі види раку - ожиріння може збільшити ризик раку матки, шийки матки, ендометрію, яєчників, молочної залози, товстої кишки, прямої кишки, стравоходу, печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, нирок і простати
  • Проблеми з травленням - підвищується ймовірність розвитку печії, хвороб жовчного міхура та проблем з печінкою
  • Апное сну - люди з ожирінням частіше страждають від апное уві сні, потенційно серйозного розладу, при якому дихання постійно зупиняється і починається під час сну
  • Остеоартроз - ожиріння збільшує навантаження на суглоби, що несуть вагу. Це також сприяє запаленню, яке включає набряк, біль і відчуття жару в тілі
  • Жирова хвороба печінки - ожиріння підвищує ризик жирової дистрофії печінки, захворювання, яке виникає через надмірне відкладення жиру в печінці
  • Важкі симптоми COVID-19 - людям із важкими випадками COVID-19 може знадобитися лікування у відділеннях інтенсивної терапії або навіть механічна допомога для дихання

Важливо пам'ятати, що навіть помірна втрата ваги може покращити або запобігти проблемам зі здоров’ям, пов’язаним з ожирінням.

Більш здорове харчування, збільшення фізичної активності та зміни поведінки можуть допомогти вам схуднути.

"Близько 80% підлітків, у яких розвивається ожиріння, матимуть проблеми з вагою і в дорослому віці", - йдеться у повідомленні.

Причини виникнення

На розвиток ожиріння впливає безліч факторів, що мають ендогенну і екзогенну природу.

Серед таких факторів можна назвати:

  • вікові причини ожиріння - обумовлені зниженням активності метаболічних процесів в організмі людини при зменшенні фізичних навантажень
  • захворювання ендокринного характеру, внаслідок яких змінилися поведінкові реакції у сфері харчування та знизилася продукція жиророзщеплювальних гормонів
  • специфіка умов праці - робота, яка не потребує рухової активності
  • спадкова схильність є фактором ризику, якщо ожиріння або близьке до нього стан спостерігається у близьких родичів
  • неправильне харчування - найпоширеніший фактор ожиріння
  • малорухливий спосіб життя. Відсутність рухової активності, занять спортом, щоденних помірних фізичних навантажень не дає можливості кількістю калорій, що поступають в організм з їжею, перетворюватися в енергію

Раніше ми повідомляли, що брак сну провокує збільшення ваги.

Також ми писали про звичку, яка знижує ризик високого кров’яного тиску.

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