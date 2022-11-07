Винахідники створили їстівний дрон: навіщо його їсти (фото)

Що відомо про дрон?

Мета розробки такого дрона - забезпечити їжею людей, які потрапили в біду. Частина конструкції дрона виготовлена ​​з їжі, яка може врятувати життя людям, які очікують прибуття рятувальників.

Хоча це лише прототип, їстівний дрон справді літає, розвиваючи швидкість близько 10 метрів за секунду з додаванням двигуна, деяких сервоприводів для керування хвостовою поверхнею та невеликої батареї.

Так виглядає їстівний дрон (фото: gagadget.com)

Швейцарські вчені продовжують вдосконалювати свій дрон. Нинішня версія безпілотника має харчове корисне навантаження 50% від власної маси. Надалі експерти планують збільшити цю цифру ще більше.

Це досягається завдяки використанню крилець, виготовлених із рисових хлібців, які містять калорійний еквівалент середнього, хоча й незбалансованого сніданку. Тобто людина, до якої прилетить їстівний дрон, буде ситою певний час, поки рятувальники надаватимуть їй допомогу.

Як створюють дрони?

У коробці рисові хлібці круглі, тож перший крок у виготовленні крила - це лазерне розрізання їх на шестикутники, щоб їх було легше склеїти. Як клей використовують желатин.

Після висихання крила дрон упаковують у пластик і скотч, щоб переконатися, що воно не руйнується в мокрому чи вологому середовищі. Це швидкий, простий і дешевий процес.

Процес створення їстівного дрону (фото: spectrum.ieee.org)

Розмір крила визначається не потребами польоту, а потребами в харчуванні. Його виготовляють таким чином, щоб дрон міг доставити 300 ккал.

Наступним кроком винахідники вбачають пошук способу, щоб зробити якомога більше їстівних деталей, а також знайти спосіб перевозити корисний вантаж, наприклад, воду в їстівному контейнері.