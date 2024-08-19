"Він мене ніколи не підводить": Зеленська розповіла, як змінився її шлюб з чоловіком у період війни

Олена Зеленська, яка нещодавно ділилася щемливою історією української спортсменки, цього разу прокоментувала тему стосунків зі своїм чоловіком. Так, вона зізналася, що у період повномасштабної війни вони стали ще ближчими одне для одного.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю першої леді лорду Майклу Ешкрофту розповідає про це детальніше.
За словами пані Олені, після початку великої російсько-української війни їм з чоловіком вдалося підтримати одне одного так, як вони на те сподівалися. І такі моменти, як вона підкреслила, дуже зближують.
"Думаю, що ми ближче. І ми дійсно більше вже пов'язані. Так сталося, що ми змогли підтримати один одного так, як ми сподівалися один на одного. І я його, мені здається, не підвела. І він мене ніколи не підводить. І це зближує людей", - сказала Зеленська.
Перша леді поділилася, що зустрічі з Володимиром не такі часті, як хотілося б, проте, коли вони нарешті трапляються, то для них це справжня радість і вони "не встигають одне одному набриднути".
"І це також, мені здається, зміцнює родину. Подивимося, що буде далі, тому що зараз ми живемо все ж таки в зміненому стані. Це не нормальне життя для жодної людини у світі – жити в країні у війні", - зауважила пані Олена.
"Це постійне психологічне напруження. Я сподіваюся, що коли це психологічне напруження спаде з нашою перемогою, що ми зможемо залишитися при здоровому глузді, і все буде нормально. Але зараз мені здається, що ми близькі емоційно як ніколи. Ми дуже добре розуміємо одне одного", - додала вона.
Окрім того, на думку Зеленської, одного лише кохання недостатньо, для здорових відносин обов’язково потрібна повага.
"Кохання, я впевнена, недостатньо. І я щаслива, що можу його поважати. Тому що мені було б дуже важко залишатися з ним поруч навіть за умови великого кохання, якби я не вірила в його чесність, в його порядність і не пишалася так, як я роблю це зараз", - також зізналася вона.
Нагадаємо, Володимир та Олена Зеленські пішли під вінець у 2003 році. Закохані познайомились ще за шкільних часів. У них народилося двоє дітей: у 2004 - донька Олександра, у 2013 - син Кирило.
До президентства Зеленський залишався керівником студії "Квартал 95", а його обраниця була сценаристом цього проєкту.
У минулих своїх інтерв'ю Зеленська розповідала про те, що на тлі повномасштабного вторгнення вони з чоловіком не можуть жити разом, а тому вона з дітьми мешкає окремо від Володимира.
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