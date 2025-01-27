"Він не класний": Приходько розповіла, що приховує Меладзе

Який Меладзе в реальному житті

За словами співачки, востаннє вона бачилася з Меладзе у 2016 році. Тоді вона брала участь у Нацвідборі на Євробачення, а сам продюсер був серед суддів. І цей виступ Приходько називає невдалим. Артистка зазначила, що не зуміла гарно представити свій номер, бо там був Меладзе.

Її обурювали моменти, коли вона бачила, як Костянтин поводиться на публіці. На думку Анастасії, в реальному житті він зовсім не такий, ніби приховує своє справжнє обличчя.



Костянтин та Валерій Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

"Це дві різні людини. І в нього закохуються безпосередньо коли він отак себе поводить, як лагідний ведмедик. І всі: "Боже, який він класний!". Ні**ра він не класний. В цьому плані він просто дуже розумна людина, яка розуміє де та як себе поводити", - заявила Приходько.

"Тому в мене залишився відбиток від нашої співпраці не дуже добрий". І тому мене не пов'язує з ним... Я не біжу і не виконую його старі пісні, не перекладаю його старі пісні і хай ці пісні там так і залишаться", - додала вона.

На думку співачки, Меладзе сприймає людей так, ніби вони лише проекти. І тому йому легко з ними прощатися.

"Він не поважає людей, в нього нема цього. Всі для нього робочий матеріал. Він колись сказав фразу: "Я навчився розлучатися без жалю". Він сприймає людей так: є проект, попрацював, бувай, наступний проект", - зазначила Анастасія.



Приходько висловилася про Меладзе

Вона пригадала, що під час співпраці хотіла побудувати з Меладзе порядні стосунки та не розглядала його як чоловіка, адже він "годиться" їй в батька. Приходько вважає, що тоді продюсер відчув її "слабкість та повагу", а потім цим скористався.

"І були дуже неприємні моменти в житті... Може колись я про це і розповім. Я не знаю, коли його побачу - звичайно, я ж вихована людина, привітаюсь, скажу "доброго дня, як ваші справи"... З Валерою в мене набагато кращі стосунки завжди були", - додала співачка.



Де зараз Костянтин Меладзе

Продюсер так і не засудив російську агресію, на початку повномасштабної війни він лише "запостив" в Instagram чорний квадрат. Втім, висловлювати свою позицію Костянтин не став.

Раніше Приходько казала, чому Меладзе мовчить про війну. На думку співачки, продюсер боїться втратити можливість заробляти.

Відомо, що Костянтин Меладзе розлучився з Вірою Брежнєвою. Він не коментує цю тему, а ось його брат Валерій висловився про ситуацію. За його словами, пара розлучилася не через політичні погляди, а через інші проблеми та розбіжності, яких "вистачало" в їхній родині.