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"Він не був щасливий": Джордж Клуні висловився про Меттью Перрі

Джордж Клуні та Меттью Перрі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Голлівудський актор Меттью Перрі, який помер 28 жовтня 2023 року, не був щасливий під час зйомок у культовому серіалі "Друзі".

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв’ю Джорджа Клуні виданню Deadline Hollywood.

"Я познайомився з Меттом, коли йому було 16 років. Раніше ми разом грали в падл-теніс. Він приблизно на 10 років молодший за мене. І він був чудовим, смішним, веселим, життєрадісним хлопцем", - розповів Клуні. 

За словами зірки серіалу "Швидка допомога", Перрі дуже хотів стати комедійним актором.

"Я просто хочу потрапити у звичайний ситком, і я буду найщасливішою людиною на землі", - згадує слова свого друга Клуні. 

"І він став, мабуть, одним із найкращих за всю історію. Але він не був щасливий. Це не принесло йому ні радості, ні щастя, ні спокою", - каже 62-річна зірка. 

Чоловік Амаль Клуні говорить, що йому "було боляче спостерігати за Перрі під час зйомок" (серіали "Друзі" і "Швидка допомога" знімалися одночасно в сусідніх павільйонах).

"Ми не знали, що з ним відбувається… Ми просто знали, що він не щасливий. І я не мав жодного уявлення, що він робить: 12 вікодинів на день і все те, про що він розповідав згодом, усі ці страшні речі", - додав Клуні. 

Ця ситуація, зауважує Джордж, "вкотре доводить, що успіх, гроші та всі ці речі автоматично не приносить вам щастя". 

"Ви повинні бути задоволені собою і своїм життям", - резюмував зірковий актор.

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