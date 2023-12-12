Дженніфер Еністон спілкувалася з Меттью Перрі у день його смерті: "Йому не було боляче"

54-річна акторка Дженніфер Еністон спростувала чутки про те, що її партнер по серіалу "Друзі" Меттью Перрі повернувся до шкідливих звичок незадовго до своєї смерті. Знаменитість згадала свою останню розмову з покійним товаришем.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на одкровення зірки у новому інтерв'ю для Variety.

Еністон спілкувалась з Перрі у день його смерті

Актора, який зіграв у культовому проєкті, не стало 28 жовтня в його будинку в Лос-Анджелесі.

Як повідомляли медики, чоловіку стало погано і він потонув у джакузі.

Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

На момент смерті Меттью було 54 роки. Протягом усього свідомого життя він боровся із залежністю від алкоголю і психотропних препаратів, крім того, щодня викурював кілька пачок сигарет.

Перрі стверджував, що, починаючи з 2021 року, він абсолютно вів тверезий спосіб життя, проте після його відходу з'явилися чутки про його повернення до шкідливих звичок.

Його колега Дженніфер Еністон спростувала ці твердження, наголосивши, що вони підтримували теплі стосунки, і вона була в курсі подій у його житті.

За словами зірки, у день смерті артиста вони спілкувалися, і чоловік був тверезий, будуючи плани на майбутнє.

Дженніфер Еністон і Меттью Перрі (фото: кадр із серіалу "Друзі")

"Як він і сказав, він хотів би, щоб його пам'ятали. Він був щасливий. Він був здоровий. Він кинув курити. Він набирав форму. Він був задоволений собою - це те, що я знаю. Я листувалася з ним того ранку, кумедний Метті. Йому не було боляче. Він не боровся із залежностями. Він був щасливий", - зазначила Еністон.

Знаменитість також згадала про те, який шлях пройшов Меттью на шляху до одужання.

Дженніфер Еністон і Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

Вона впевнена, що актора треба запам'ятати саме таким - не хворим, а зціленим.

"Я хочу, щоб люди знали, що він був дійсно в порядку, він одужував. Він був на шляху до цього. Він так багато працював над собою. Йому справді довелося нелегко. Я дуже сумую за ним. Ми всі сумуємо. Боже, він змусив нас дуже сильно сміятися", - повідомила Дженніфер.