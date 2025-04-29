Він або вона вам не дуже подобається: єдиний спосіб сказати про це делікатно і без болю

Чому варто говорити чесно

Уникання розмови, "зникання", ігнорування або вигадані причини ("я не готовий", "в мене все складно") часто принижують більше, ніж пряма і спокійна відмова.

Людина, яка зважилася показати до вас симпатію, заслуговує на відповідь із повагою.

Що працює: коротко, без двозначностей, без фальшивих надій.

Що не працює: дипломатія без сенсу, загравання, уникнення.

"Ну от наприклад. Людина хороша. Мила. Сміється з твоїх жартів, пише першою, пропонує зустріч. А ти - не відчуваєш. Не тягне. Наче все нормально, але не твоє. І починається: "Може, дати ще шанс? Раптом щось зміниться?" Але водночас - ігнорування повідомлень, довгі відповіді, сухі "ага". Бо сказати "не подобаєшся"- страшно. А мовчати - незручно. То як бути?" - каже експерт.

По-перше - не тягнути

Чим довше граєш у "може потім", тим більше ілюзій з іншого боку. І тим складніше потім усе пояснити.

По-друге - говорити прямо, але з повагою

Без звинувачень і оцінок. Просто чесно: "Ти класна(ий), але я не відчуваю того, що потрібно для продовження", "Мені було приємно познайомитися, але хімії не сталося"

По-третє - не брати на себе відповідальність за чужі емоції

"Так, людині може бути прикро. Але краще чесність, ніж затягування. Це не про те, щоби бути "поганим хлопцем" чи "холодною дівчиною". Це про здорову ясність і кордони", - радить Віталій Курсік.

Він додає, що чесність і відвертість, це твоє чітке "ні", яке теж - акт поваги. І до себе, і до іншої людини. Бо ніхто не заслуговує бути "запасним варіантом".

Будьте чесними, але добрими

Немає сенсу вигадувати складні історії, але й жорстка, надмірно детальна "правда" може бути руйнівною. Фокус на ваших відчуттях і рішенні щодо стосунків, а не на "недоліках" іншої людини.

Використовуйте "Я"-висловлювання

Говоріть про свої почуття, свої рішення, свої потреби, а не про те, "що не так з ними". Це допомагає уникнути звинувачень.

Уникайте звинувачень

Не кажіть "ти занадто такий/така", "мені не подобається, як ти...". Фокус - на несумісності або відсутності "хімії"/потрібних почуттів з вашого боку.

Будьте зрозумілими, але уникайте надмірної деталізації

Не залишайте хибних надій, але й не вдавайтеся в дрібниці, які можуть сприйматися як критика. "Не дуже подобається" - це ваше відчуття, і ви маєте право його мати, не розкладаючи його на атоми.

Оберіть правильний час і місце

Говорити треба особисто (якщо можливо) і в спокійній, приватній обстановці, де ніхто не буде перебивати.

Викажіть повагу

Навіть якщо почуттів немає, ви можете поважати людину за її якості, час, проведений разом, її ставлення до вас.

Які фрази можна використовувати

"Ти класна/класний, але в нас з тобою різні хвилі"

Це універсальна формула - зрозуміло, ввічливо, без звинувачень.

"Я поважаю тебе, але не відчуваю того, що важливо для стосунків"

Варіант, який підходить у випадках, коли людина очікує більшого, ніж ви готові дати.

"Я не бачу розвитку в нашому спілкуванні"

Це спокійно завершує діалог без звинувачень.

"Мені важливо бути чесним: романтичних почуттів не виникло"

Ця фраза працює як емоційний стоп, і не залишає "віконечка" для ілюзій.

"Я не готовий/не готова до стосунків саме в такому форматі"

Якщо людина чекає більшого, а ви бачите лише дружбу - це шлях чесно розставити крапки.

Що сказати, якщо це колега, друг або знайомий

Колега:

"Я дуже ціную нашу співпрацю, але хотів(ла) би чітко сказати, що не розглядаю наші стосунки у романтичному контексті"

Друг:

"Ти мені дорога (дорогий) як друг, але я не відчуваю нічого більшого, і не хочу давати хибні сигнали"

Знайомий:

"Ти хороша людина, але я не бачу між нами потенціалу для чогось більшого"

Що казати точно не варто