Вимкніть їх прямо зараз! Ці дві установки в iOS скорочують термін служби вашої батареї

Відключіть тактильний зворотний зв'язок (Вібровіддачу) з клавіатури вашого iPhone

Дивно, але до iOS 16 клавіатура iPhone не мала можливості вібрувати при введенні тексту. Ця функція була додана з останнім оновленням операційної системи.

Замість простого звукового супроводу при натисканні клавіш, тактильний зворотний зв'язок тепер створює вібрацію, роблячи процес введення тексту більш захоплюючим. Ця функція може значно знижувати заряд батареї.

Важливо знати, що ця опція не активована за замовчуванням. Якщо ви увімкнули її та хочете вимкнути, дотримуйтесь вказаних кроків.

По-перше, відкрийте програму "Параметри" на вашому пристрої. Потім натисніть на опцію "Звуки та тактильні відчуття". Після цього натисніть "Зворотний зв'язок з клавіатурою". Нарешті, ви зможете відключити опцію "Тактильний зворотний зв'язок", щоб заощадити час роботи акумулятора.

Вимкнення тактильного зворотного зв'язку клавіатури може заощадити час роботи акумулятора (фото: CNET)

Видаліть віджети з екрана блокування iPhone

Віджети - це корисна функція на пристроях iOS, яка дозволяє користувачам швидко отримувати доступ до інформації та виконувати завдання без необхідності відкривати програми.

Їх можна додавати на екран блокування та головний екран для швидкого доступу. Однак важливо відзначити, що віджети можуть споживати заряд акумулятора. Особливо якщо вони постійно оновлюються у фоновому режимі.

Якщо ви зіткнулися із ситуацією, коли необхідно зберегти заряд акумулятора, розумно створити екран блокування без віджетів. Це можна легко зробити, починаючи з iOS 16, оскільки оновлення підтримує кілька екранів блокування, між якими можна легко перемикатися.

Таким чином, ви можете мати екран блокування з віджетами, коли вони вам потрібні, та більш економний екран блокування, коли вони вам не потрібні.

Видалення віджетів може допомогти заощадити заряд батареї, зменшивши кількість процесів, що працюють у фоновому режимі (фото: CNET)